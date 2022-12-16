轉運商套路多 低價十個九坑 小心避雷

海運轉運公司到處都是「坑」，網友紛紛分享踩雷經歷。（Upslash)

南加華人 董女士透過海運轉運商品被坑，且商家不作為拒不賠付。事實上這樣的事件很多，許多華人都有過海運踩雷的經驗。海運轉運商往往通過極具噱頭的廣告吸引顧客，但許多商家並無售後服務，甚至還有無良轉運商壓根不發貨，吞併客戶貨物。那麼轉運商通常有哪些「套路」，華人該如何擦亮雙眼，防止上當受騙？

根據網友們的「血淚經驗」總結， 遇到這幾種情況，大家要小心。首先是「低價噱頭騙取顧客，實則坐地起價」。一打開社交平台，搜索「中美海運」，就有1000克僅需要8元人民幣（1.2美元），10公斤88元人民幣（約7.3美元）等類似廣告出現。有許多網友反應，被一些超級低價的海運轉運吸引，然而在實際使用時，對方卻亂加重量，加體積費，讓他們重新稱重量時，就會藉口說「倉庫弄錯已更改」；可說實際上的費用並非宣傳的那樣，還有一些轉運公司在貨抵美國時，還會向客戶胡亂開價，收取存倉費。

一些網友還反映，許多海運轉運「出事了從不負責，以各種理由推託，概不賠償」。與董女士的經驗相似，許多網友表示，「自己使用的轉運公司，宣稱24小時客服，事實上在線客服從不回應，壓根就是機器人」，「出事了也從不負責，一提到賠償就被拉黑」。還有轉運公司宣稱25-35天到貨，但實際上有貨物運了半年，也沒有任何賠付流程，顧客唯一能做的就是等，要麼就是自認倒霉。

更有無良轉運公司，壓根不發貨，吞併客戶貨物，捲錢跑路。有不少網友反映，曾使用過的海運轉運公司，長時間不發貨，給的是假單號，最後被爆光私吞貨物，公司負責人已經跑路。還有網友說，某轉運公司在客戶幾個月沒收到貨之後，騙客戶說被海關扣下貨物銷毀，但卻拿不出任何證據，客戶群裡許多人都反應該情況，再追問客服立馬拉黑。如果民眾發現自己的訂單下了很久也沒發貨，或是超過承諾時間很久也沒收到，一定要多留個心眼。

轉運公司「十個九坑」，該如何避雷？首先，不要被吹得天花亂墜的低價廣告矇騙，最好選擇有朋友實際使用過推薦的轉運公司，或者是實體註冊的國際快遞公司，在選擇前可以在各大社交平台搜一搜經驗貼。此外，民眾在選擇轉運公司時，一定要多問清楚細節，例如賠付標準，如何計費，是否有物流跟蹤，是否收取倉儲費等，問的越詳細越好，這樣也可以順便觀察客服的態度和專業度，以防事後扯皮。此外，在第一次使用轉運時，最好不要第一次就寄太多或者是價值較高的物品，在體驗之後如果覺得滿意，再放心使用也不遲。