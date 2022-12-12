南加貨運終於暢通 好景是暫時或永久？

洛杉磯港與長堤港不再塞船。圖為2022年11月的檔案照。（美聯社）

2022年1月，新冠疫情 還在升溫。南加的海運樞紐洛杉磯港與長堤港，排隊等著下貨的船隻一度高達109艘；心急如焚的消費者枯坐家中等待貨品上門，但是進口商拿不到貨，甚至願意付2萬元天價的每艘運費，好讓商品能快點到貨。那時候，不管是寢具或廚具，只要能拿到的都是好貨。

現今呢？南加外海不再有著長長的排隊貨輪，中國來的貨櫃每個只要2000元運費，床墊、鍋子再遲兩三周內也能送到。美聯社分析，一切都是因為夏季以來的運輸經絡終於打開，貨櫃指數一度高達115，但現在低於五年平均、只剩53。最大原因除了消費者心態改變，比起商品他們更愛把錢花在出遊上，還有貨運公司也學到教訓，與其省時間直接在加州下貨，不如繞路轉到墨西哥灣或大西洋岸下貨。

通路顧問Flexport的首席經濟分析師 Phil Levy與其他許多分析師都一致認為，經過十個月，貨運情勢已經大為改觀，大家都很快就能從亞洲進貨。但是對於Target這些零售商來說，貨運太暢通反而是個問題，因為之前的貨運打結，它們一口氣訂了太多貨，但是現在的消費者已經不再搶貨了，因此庫存大增，加上通貨膨脹，Target今年第三季的利潤大跌52%。

●通膨40％怪供貨塞車

另外，貨運打結也導致更長遠的負面效應，意即通膨之下可能引發的經濟衰退。紐約聯邦準備銀行（Federal Reserve Bank of New York）的分析師Julian di Giovanni就認為，美國2019年至2021年的通膨，40%要歸咎於貨品供應打結，未來如果供貨管道能夠持續暢通，通膨可望繼續下跌。

不管通膨會不會繼續危害，但至少對這個年底長假來說，玩具、珠寶、女裝在10月的售價都已經出現明顯下滑，而且庫存無虞。電商Freightos Group的執行長Zvi Schreiber說，基本上店家貨架都是滿的，沒有過節產品是明顯缺貨的。市場調查的Institute for Supply Management，其負責人Timothy Fiore也說，供應鏈已經不是問題了。

但是就像Target一樣，面對口味大變的消費者，怎麼把滿倉滿架的商品賣出去可能才是新年過後的挑戰了。聯邦商業部的調查顯示，花在商品上的開銷已經連三季減少，除了消費者因為疫情悶太久，與其在家運動、看風景，不如買張機票直接去當地看，因而導致家用消費品的需求大減，另一方面聯邦準備理事會（Fed）的持續升息，也讓消費者不願花大錢買商品。

●晶片 、車子仍然缺貨

但是兩樣「商品」卻仍然缺貨，價格還是持續增加：一是晶片，二是車子。晶片在疫情爆發後就缺貨，車用晶片更特別明顯，甚至影響到出貨量。因為車用晶片跟一般晶片不同，它們必須更為耐熱、耐寒、抗震，當然更難製造。芝加哥聯邦準備銀行（Federal Reserve Bank of Chicago）的汽車業分析師Kristin Dziczek認為，車用晶片的缺貨潮恐怕會拖延到2024年。

車輛的供給不足導致新車銷售價格步步高升，現在每輛4萬6000元的要價已經逼近歷史高峰。但是消費者也別絕望，因為中古車的價格從夏季就持續下滑，差不多已經逼近疫前低點了。但是正如Kristin Dziczek所說，新車要的晶片只會更多，安全駕駛輔助系統與網路連線裝置正是推升晶片需求的兩大設備。

商品短缺的另一個隱憂是國際情勢。除了2月初的烏俄戰爭，導致原油與糧食供應短缺，曾經的世界工廠中國也面臨嚴格封控下的民意反彈。顧問公司Resilinc指出，分布在北京、上海、南京、成都四大城市的1萬3800個生產據點，面臨的封控與抗議風險越來越高。Resilinc執行長Bindiya Vakil指出，這些地方生產的東西，正是美國民眾每天都要用到的東西。

面對通膨是否一定要維持在2%才叫健康的質疑，雖然聯準會仍然希望把通膨率壓低至2%，但是面對10月通膨率年增7.7%的現實，雖然已經低於6月驚人的9.1%，但是通膨年增2%的目標是否還是鐵律，可能值得深思。特別是當美國民眾都已經習慣5%、6%的通膨時，為了強壓至2%而必須付出的代價，會不會超出民眾能夠接受的範圍？