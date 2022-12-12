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加州裁減過剩停車位 降低住房成本

編譯組／綜合報導
近年來愈來愈多城市，希望減少過去替車輛留出大量空間的政策。(取材自John Matychuk/Unsplash)
近年來愈來愈多城市，希望減少過去替車輛留出大量空間的政策。(取材自John Matychuk/Unsplash)

洛杉磯時報報導，多年來在城市規畫中，住房和商業開發與停車息息相關，相關單位會要求開發商提供一定數量的停車位，然近年來，加州及一些城市正嘗試改變方向，希望通過取消新建案最低停車位限制，降低住房成本。

根據美國汽車協會（AAA）最新研究，擁有和維護一輛新車，每年平均花費1萬728元。

根據洛杉磯加大研究，在汽車密集的洛縣，有超過1860萬個停車位，但住房單位只有350萬。他們還計算出該縣每輛車有3.3個停車位。

加州州長紐森（Gavin Newsom）9月簽署法案，要求地方政府在主要公共交通站半哩範圍內的新住房和商業開發計畫中，禁止制定停車位最低標準。聖荷西縣更投票決定取消全市開發計畫停車位最低標準。

洛市議會近期也批准一項動議，指示相關單位研究消除或減少「高質量交通區」（high quality transit areas）或「交通密集區」（transit-rich areas）最低停車位標準。

該提案旨在重建社區，使住房更便宜，也是當地致力達成「15分鐘城市」（15-minute city）一部分。相關單位正努力收回過去分配給車位的空間。

洛杉磯加大教授舒普（Donald Shoup）花數十年研究停車政策對社區影響。他說，人們創造了一個「除非依賴汽車，否則無法建造任何東西」的世界，這讓人們陷入困境，導致今日令人困擾的通勤。

隨著愈來愈多城市開始減少停車位，他認為駕駛人可能會感到煩惱，但「駕駛人已被分配太多空間，且佔據太久時間。」

他說，通過限制停車位，從而讓駕駛員變得更有價值，城市可對停車位收取「公平的市場價格」。此外，若可在公共交通樞紐附近建造新住房，且沒有強制規定每間單位要配備停車位，可能會吸引「願意不開車者」，當然前提是，這能替他們節省大量住房費用。

洛杉磯加大 汽車 加州

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