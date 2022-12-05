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網路求職陷阱多 詳查招聘店家 不要透露個人信息

記者邵敏／羅斯密報導
洛縣華女找工作，接連遇殺豬盤。（取材自Unsplash.com）
洛縣華女找工作，接連遇殺豬盤。（取材自Unsplash.com）

南加洛杉磯縣羅斯密市（Rosemead）的程女士，最近一段時間一直在網上尋找工作，她表示已遇到多次殺豬盤，並險些上當，「我都不知道能相信誰了，現在到處都是騙子。」

接連幾個月的找工作過程中，程女士說多次差點被騙，她在感慨遭遇的同時，也總結了一些經驗，提供他人參考。首先，如果能在實體店找工作，就盡量不要在網上尋找，因為網上見不到對方真面目，僅靠電話、短信聯繫，容易上當受騙。

其次，仔細甄別網上看到的招聘信息，詐騙者通常只會留下一個電話號碼，或者社交媒體聯繫方式，甚至還會在電話號碼後面註明：不要直接打電話，請用短信聯繫。程女士說：「這些是騙子的概率非常高，他們喜歡用短信交流，我幾次提議直接打電話，都會被對方尋找理由拒絕。」

再則，涉嫌詐騙的招聘公司，不會詳細介紹公司的具體信息。程女士指出，公司招聘廣告上通常沒有名字沒有地址，只會寫一個倉庫招聘、奶茶店招聘、餐廳招聘這些籠統的字眼。 「當然有些確實因為公司小，就沒有寫名字。」程女士建議在應聘過程中，一定要問清楚對方的具體店址，「最好能自己去這家實體店看一下，確認是否有這家店，是否真的在招聘。」

此外，程女士強調，在與對方聯繫的過程中，如果招聘者噓寒問暖，或者詢問一些跟工作沒有關係的事情，那就一定要注意，「真正的招聘者不可能問這些問題，而且殺豬盤的騙子通常會暗示自己很有錢，聊天過程中經常透露說要去看股票投資。」最後，還提醒在沒有確定這份工作真實性的情況下，千萬不要透露個人信息給任何人，以免對方有機可乘。

應聘工作注意事項。 製表／記者邵敏
應聘工作注意事項。 製表／記者邵敏

殺豬盤 詐騙 投資

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