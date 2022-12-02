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經濟學家預測：南加州固有優勢 可緩解衰退負面影響

記者朱敏梓／洛杉磯報導
南加州政府協會資深經濟學家Gigi Moreno 博士。（記者朱敏梓／攝影）
南加州政府協會資深經濟學家Gigi Moreno 博士。（記者朱敏梓／攝影）

頂級經濟學家預測，南加州作為全球經濟中心的優勢，可能有助於減輕潛在經濟衰退的影響。儘管該地區面臨通貨膨脹、高利率，以及消費者和企業支出可能下降等嚴峻的全球經濟挑戰。

橙縣商業理事會首席經濟學家 Wallace Walrod 說，南加州具有主要的經濟推動力，不僅對本地區而言，並且對全世界都有影響。因此南加州比大多數地區，更能承受近期出現的一些負面經濟壓力。

經濟學家指出，南加州目前的經濟優勢在於: 信息、物流、旅遊業等核心產業持續發展；2022年勞動生產率顯著提高；公共和私人基礎設施，和住房的新開發和建設；家庭負債和房地產估值，與其他地區相比降低的可能性較小。

此外根據經濟學家分析，緩和南加地區可能出現的經濟衰退影響的潛在因素，包括：目前就業增加最強勁的三個行業前景樂觀，即信息、物流、藝術、娛樂和休閒；整個地區的勞動生產已經恢復到新冠大流行前的水平；對住房、商業建築和基礎設施開發的持續旺盛需求，使得建築業人才需求達到自2008年房地產崩盤以來的最高水平；非住宅建築的強勁需求和支出，在過去一年中實際增加19.3% ，這一趨勢預計將持續至2023年，以及2022年生產率提高，地區人均GDP增加了7.6%。

南加州政府協會資深經濟學家 Gigi Moreno 博士說，全球通膨形勢的改善，加上2022年持續的積極勢頭，使得預期中2023年的全球經濟衰退，可能不會對南加州地區的經濟造成嚴重的影響。

經濟報告還指出了本地區經濟的潛在機遇，例如在帝王縣（Imperial County），數十億元的地熱和稀有礦物新開採投資，有可能創造數千個新的工作崗位， 並顯著增加該縣稅基。而內陸帝國區作為全球供應鏈樞紐，能夠繼續推動就業增加。此外在橙縣，醫療設備、生物技術、信息技術和先進交通(電動汽車和氫能源)等新興產業集群，以及Disneyland Forward和OCVibe等重大新開發項目， 有望使未來經濟增加充滿活力。

南加各地區經濟發展機遇和挑戰。來源/製表：記者朱敏梓
南加各地區經濟發展機遇和挑戰。來源/製表：記者朱敏梓

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