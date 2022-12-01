奧州大麻農場血案 傳兇嫌報仇等一年

奧州當地華人經營大麻農場。（知情者提供）

奧克拉荷馬州日前發生大麻 農場兇殺案，造成四死一傷。本報連線一名不願透露姓名的知情者。他表示，兇手陳武（Wu Chen，音譯）與被害農場主的糾紛發生自兩年前，且雙方先前曾發生過衝突，兇手一直想尋仇。目前知情者的說法並沒有經過警方證實。

知情者說，受害者包括大麻農場主及女伴，還有農場主的兄弟及友人（一說是雇工），共計四人，傷者也是農場主的朋友。兩年前，農場主買了大約十畝地，蓋了數十個大棚，每個大棚面積至少2000平方呎。將大棚出賣種大麻者。而前來買的絕大多數都是中國福建移民 ，其中以長樂地區較多，以及長樂周邊地區的福建老鄉。他們需要出2萬至3萬元買一個大棚使用權，還要在種大麻過程中交給農場主一定費用，以及大麻銷售抽成10%至20%。

奧州當地華人經營大麻農場。（知情者提供）

因為大麻被認為是暴利產業，有的人購買幾個大棚，如此農場主就可以從中獲得幾百萬元。而農場主購置土地也只花20萬元左右，所以農場主靠出賣大棚可能就賺翻了。

只是有些人購買大棚種大麻後，由於種植技術不精，急功近利，收成並不理想，賣不上好價錢。於是部分種植者就放棄了，將大麻爛在地裡。由於投入很多，沒有獲得理想收入，且因先前與農場主有合約，令這些福建老鄉種植者倒欠農場主很多錢；其中不少人並認為這是老鄉農場主騙老鄉，讓老鄉兩眼淚汪汪。

知情者說，前來當地種大麻的多是追求暴利，有的是將經營多年餐廳或按摩店出賣，與朋友合夥出資前來種大麻，有的是從中國偷渡到美國不久就進入大麻業。一旦現實與理想不符，就發生糾紛。而類似情況在當地華人 經營的大麻農場頻繁發生。

知情者表示，兇手陳武在這個期間，購買農場主大棚種大麻就虧了約30萬美元，就想向農場主討還這筆錢，被農場主拒絕。據悉陳武不僅放下狠話，而且在老鄉中傳播。而農場主認為陳武是惡意搞事，就糾集幾個人在奧克拉荷馬市中國城將陳武打成重傷。陳武受傷住院，又欠下一筆巨額醫藥費。陳武傷好後，知道是農場主所為，就尋機報復，且向農場主討回30萬元及醫藥費。11月20日，陳武到大麻農場找到農場主，在經過幾個小時談判討價還價無果後，開槍導致四死一傷命案。而據傳兇手陳武為報仇，耐心等了一年多時間。

知情者說，除農場主外，部分死者也是案發大麻農場出資者，與農場都有利益關係。兇手陳武從種植大麻受害者，成為殺人兇手，原因就是華人新移民希望追逐大麻暴利，但並不努力先學會大麻種植技術，喜歡投機取巧。當地也確實有部分華人種植者，因為掌握種植技巧且遵章守法，始終在從事大麻業。