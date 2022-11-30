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華人賭城噩夢 車停高檔旅館照樣被砸 數萬名牌被盜

記者趙健／拉斯維加斯報導
X先生的車已經是第三次被砸。(受訪者提供)
X先生的車已經是第三次被砸。(受訪者提供)

家住洛杉磯縣的華人X先生在感恩節假期赴拉斯維加斯（Las Vegas）度假，怎料停在豪華酒店地下停車場的汽車也能被砸。 「黑色星期五」當天新鮮採購的名牌鞋包幾乎被洗劫一空，損失金額數萬元。誇張的是，這已經是X先生第三次「被砸車」。

X先生說，他的汽車（寶馬X7）當時停在凱薩皇宮（Caesars Palace）酒店的地下停車場內，車上裝滿了當天血拚的「黑五戰利品」。因為東西太多，就暫時先留在車裡。他認為車停在酒店停車庫，酒店都有保安巡邏，應該還是比較有保障的。

可當他再次回到停車庫時，瞬間情緒崩潰，懊悔萬分。因為自己的SUV汽車後窗已被竊賊砸了一個「大窟窿」，後備箱裡的大部分鞋包已經被偷走，兩側的車窗也有被砸的痕跡。好在兩側車窗非常結實，竊賊未能將其徹底破壞，這才保住幾個放在前座的包包。 X先生心情一落千丈，本以為趁著打折購物搶到一些優惠，但沒想到全部都成了送給竊賊的感恩節「禮物」。

事後，X先生首先聯繫酒店處理，想通過攝像頭調查竊賊。但更讓X先生感到難以置信的是，這家如此知名的老牌酒店的地下車庫竟然完全沒有安裝攝像監控。雖然酒店很快派來保安拍照記錄，但保安也坦白表示，這種事每週都要發生好幾起，根本無法追回。當地竊賊早已對這個停車場輕車熟路，並且專挑外地車牌砸。酒店還明確表示不會承擔損失。

X先生說，這已經是自己第三次被「砸車」了，對於美國的治安感到無比失望。 「我想提醒來拉斯維加斯旅遊的同胞，車裡千萬別放東西，無論是什麼酒店，都應該多留點心。」

X先生後來試圖聯繫警局，但他表示，地方警局的電話都是電腦留言，一直讓X先生保持通話等待，花了一個小時都沒有得到有效的回覆。後來保安直接建議X先生親自去警察局報案。

據X先生說，自己的寶馬SUV被砸壞的窗戶造成的維修費不低，除去保險賠付，由他自己支付的部分高達1800元。對此，保險專家林大衛表示，汽車本身的零部件收到損壞，汽車保險公司會賠償，例如玻璃、座椅等。但車內的私人物品並不在汽車保險的理賠範圍內，除非是與汽車相連的車載導航等。而車內的私人物品丟失，是由房屋保險理賠，但這是有一定比例的自付額，並要提供商品收據。

另外，車主不用太擔心玻璃理賠會導致次年保費上漲，因為被搶屬於無責意外（No-fault Accident），包括狂風暴雨導致的汽車被破壞等並非因為車主過失而導致的損壞，保險公司不一定會在次年提升保費。

林大衛也再次提醒大家，一定不要把貴重物品放在車内，更不要抱著僥倖心理在車裡「藏」現金或者槍枝。現在的盜賊都非常專業，他們了解有的華人喜歡在車裡藏點「寶貝」。並且他們的行竊工具都非常專業，打破玻璃根本沒有聲音，整個犯罪過程也非常快。

竊賊試圖砸側窗但沒有成功。(受訪者提供)
竊賊試圖砸側窗但沒有成功。(受訪者提供)
汽車停放在凱薩皇宮酒店的地下停車場內。（Google地圖）
汽車停放在凱薩皇宮酒店的地下停車場內。（Google地圖）

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