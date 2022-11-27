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民進黨敗選 洛城藍綠點評得失

記者楊青╱洛杉磯報導
國民黨美西南支部常委謝宗煌。（本報檔案照）
國民黨美西南支部常委謝宗煌。（本報檔案照）

2022年台灣九合一選舉洛杉磯時間26日清晨揭曉，國民黨攻下13縣市首長席位，包含六都中的台北、新北、桃園與台中四都，民進黨從選前的七席地方首長降為五席，創1989年以來地方選舉新低紀錄，蔡英文辭去黨主席。洛杉磯藍綠陣營代表各有看法。

國民黨美西南支部常委謝宗煌26日表示，此次台灣九合一地方選舉，身為執政黨市縣長只拿到五席，地方議員選情更不理想，表明網軍抹黑抹紅的手法已經失效， 台灣民眾日漸覺醒，同時也證明國民黨推出的候選人，不論品德、操守與能力都經得起考驗。

謝宗煌認為，民進黨六年全面執政，成績乏善可陳， 弊案醜聞不斷，下架民進黨已經成為民間普遍訴求，加上國民黨競選策略得當，以韓國瑜等為代表的基層庶民熱情支持，帶動了整個選情的氣勢，終於開出漂亮的成績。他認為，民進黨所謂的「抗中保台」政策，不但保不住台灣，還造成台海危機，連護國神山都拱手讓人，也是台灣人民無法接受的。謝宗煌呼籲國民黨好好把握2022的選舉成果，乘勝追擊，千萬不要再重蹈2020年覆轍，團結一致的國民黨才有可能在2024再度奪回執政權。

藍營全美台灣同鄉聯誼會前總會長李秉信認為，過去六年，民進黨政府完全執政，從總統到立法院，所有國家政策和方向也由民進黨主導，本次選舉正是台灣選民對民進黨「完全執政」和「完全負責」的看法。選舉結果顯示，從縣市長到縣市議員，選民對民進黨六年執政持有懷疑看法。

李秉信認為，民進黨的外交政策是此次選舉大敗的主要原因之一，台灣現在的走法已經到了毫無選擇狀態，只能跟美國站在一起，跟中國無話可說，更談不上共識。台灣對大陸有巨額貿易順差，以及近300萬台灣人在大陸工作的現狀，但是兩岸竟然沒有可以彼此談判和默契的空間，所以選舉的結果也是選民給民進黨的重要警示。

綠營台灣人公共事務委員會洛杉磯分會副會長吳兆峯則認為，民進黨在這場九合一選戰成績可從不同角度來看，地方首長成績比預期來得差，一方面是執政中期的鐘擺效應所致，另一方面是疫情過後把疫情期間所衍生的多種社會問題拉上檯面，敵對陣營很快把這些議題再次跟廣義上對中央不滿的情緒做連結，再加上對部分民進黨候選人的不認識及不信任，導致最後泛綠選民過冷，而在罷免風波及四大公投沒有得勝的反綠選民趁機傾巢而出，有點像2018的翻版。

然而吳兆峯認為，此次選舉民進黨雖然在地方首長掉了席次，這次經過黨內初選的擇優汰劣機制，推舉不少新世代人才投入地方議會選戰，也收復了不少2018喪失的席位，更讓部分優秀的台派友黨人士得以勝出。

民進黨美西黨部主委楊悅英也認為，當疫情影響到人們生活的時候，人們當然會對執政黨比較失望，同時國民黨在此次選舉中下足功夫發起動員，相反民進黨在動員方面沒有調出自己的基本盤。楊悅英認為，蔡英文做出了正確決定，也是一個負責任的黨主席應該做的。

吳兆峯認為，這次地方首長選戰皆經過徵召產生，雖然選舉對策委員會不是蔡英文一人，但敗選需要選對會召集人及黨主席下台負責，這也是民進黨行之有年的傳統，也能讓出機會給更合適的人來帶領政黨走出低點，尋求敗部復活。

吳兆峯認為，民進黨未來會努力檢討自己在地方上的經營，也會投資更多心力在輔助新科議員們更努力監督各地區的縣市長們，也會在依賴他們得知地方民意後試圖以中央角度配合，來擬定新政策或妥善規劃資源來爭取地方的發展和利益。

楊悅英認為，2024年總統選舉民進黨還是會贏得大部分台灣人的支持，因為人們對地方首長是由民進黨或國民黨擔任可能不會那麽在意。她相信大部分台灣人對於國民黨執政還是比較擔心的，擔憂國家地位和國家認同。她認為，民進黨執政六年讓台灣的國際地位提高很多，在國際關係處理上面民進黨比國民黨做的好。

民進黨美西黨部主委楊悅英。（本報檔案照）
民進黨美西黨部主委楊悅英。（本報檔案照）
全美台灣同鄉聯誼會前總會長李秉信。（本報檔案照）
全美台灣同鄉聯誼會前總會長李秉信。（本報檔案照）
台灣人公共事務委員會洛杉磯分會副會長吳兆峯。（本報檔案照）
台灣人公共事務委員會洛杉磯分會副會長吳兆峯。（本報檔案照）

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