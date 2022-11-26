店家超勁80%折扣促銷 民眾偏愛日用品

在經歷連續兩年的黯淡之後，聖蓋博谷實體店家推出最高達80%的罕見折扣搶占黑五市場，聖誕節和新年第一波買氣高漲。（記者楊青／攝影）

在經歷連續兩年的黯淡之後，2022黑色星期五重現光彩，聖蓋博谷實體店家和網路商家雙雙推出最高達80%的罕見折扣搶占年底購物市場，聖誕節 和新年之前的第一波買氣高漲。與往年有所不同，今年民眾血拚更多聚焦日常用品及中低價位節日禮品，而貴重及高價位商品受青睞度稍低。

聖蓋博谷東區以及天使森林公園山腳沿線地區的大型電器商家，一向是「黑五 」人氣寶地，但今年未有傳統的提前數日搭帳篷排隊搶購特優商品的情景。許多大型購物中心和百貨商店25日近中午時出現人潮，不少商家表示，今年黑五的購物人潮比較分散，很多民眾以平常心採購，Best buy、Walmart、Target等連鎖商家沒有出現傳統大清早人擠人搶頭炮的情景。不少商家因此延長了黑五營業時間至深夜11時，而且全天同一折扣，打破了沿襲多年的午後折扣相對減少的傳統。

折扣更大是今年黑五的主要特點。大型購物商場和中心到處可見「買一送一」、「買三送三」、「50% off」、「60% off」、買二折半等優惠。一些華洋家長和孩子喜歡的Old Navy，不少時髦青少年喜歡的Tilly's/Billaborg、American eagle、Abercrombie & fitch等等，打出了半價或第二件半價優惠的標牌。不少家庭主婦喜歡Pottery Barn的床上用品、居家飾品和家具等，最高70% off。在格蘭杜拉的Old Navy分店，一些T賉、夏秋襯衣和便裝短衣短褲等等，乾脆一律5元或7元；平常近百元一件的外套，當天不到60元；40元左右的商品，一律變成19.99元；原價24.89元一件的聖誕節睡褲，一律五元，折扣高達80%。

和睡衣褲一樣，各種香味的蠟燭、洗手液、香皂和日常護膚用品，也是很流行的聖誕禮物選擇，當天在Bath & Body Works採購的一對華人母女表示，她們有很多朋友，疫情 前兩年不送禮，但今年聖誕節至少要準備50份禮物。商家當天給出買三送三的優惠，相當划算，不到20元就可以買到一份看得過去的禮物。不過她們表示，今年物價上漲不少，比如一瓶香味蠟燭原價要25.99元，如果不是大折價，真的送不起禮。

近年頗受冷落的Barnes & Noble等一些書店和文化類商家，今年黑五買氣也相當高漲，圖書、玩具、遊戲和禮卡最高50%，或買第二本書半價，外加買滿100元再給10元禮券的優惠，吸引不少家長和孩子。

商家表示，今年民眾採購的時間比疫情前提早，由於不少家庭將感恩節和聖誕節一起準備，無論是禮物採購、居家裝飾、甚至聖誕樹的採買，都比往年早。