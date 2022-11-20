洛縣部分地區今日降至冰點

洛杉磯縣部分地區周日降溫至冰點。（Gettyimages）

國家氣象局19日發佈低溫 預報，受寒流影響，洛杉磯 縣部分地區20日（星期日）起將出現持續兩至三天的降溫，氣溫將降低到冰點；公共衛生局提醒身體較弱或有慢性病的民眾注意防寒，以免感冒引起併發症 。

此次寒流影響地區包括聖塔克拉麗塔谷（Santa Clarita Valley），從20日至22日；蘭卡斯特和羚羊谷地區（Lancaster /Antelope Valley），從20日至23日；威爾遜山區（Mount Wilson） (LA City Mountains）20日，都將出現大幅度降溫天氣，最低溫度都將低於32華氏。

洛杉磯縣公共衛生局特別提醒兒童、老人、殘疾人以及有特殊醫療需求的人採取預防措施，考慮減少戶外活動，或在戶外活動時注意保暖，家中取暖設備和能源不夠的民眾，可以前往地方庇護所等有供暖設施的場所取暖。衛生局同時提醒人們，僅使用經批准的加熱器，例如電或天然氣加熱器和壁爐取暖，不要使用火爐、燒烤爐或烤爐取暖，避免一氧化碳中毒風險。家有寵物帶入室內，不要留在室外過夜。

衛生局特別提醒民眾，每年冬季寒潮來襲時，都會發生民宅因取暖設備使用不當而造成一氧化碳中毒事件。一氧化碳中毒常常開始時難以察覺，非常危險，所以一旦出現呼吸急促、頭痛、肌肉和關節疼痛以及噁心，要非常小心，人體和動物暴露於高濃度一氧化碳可能會在幾分鐘內導致死亡，疑似中毒的人應立即帶到室外，呼吸新鮮空氣，並應立即送往急診室接受治療。

洛杉磯縣各地的遊民避難所將在寒流期間開放，位置和交通信息可在http://www.lahsa.org/上在線獲取，或使用任何桌機或手機撥打洛杉磯縣信息熱線 2-1-1查詢，失聰和聽障人士，可撥打TDD熱線1-800-660-4026。