來勢洶洶 3呼吸道病毒威脅加州

RSV病例上升，加州部分兒科醫院人滿為患。(ABC 7）

洛杉磯時報報導，數週以來，全美人口最多的加州 公共衛生單位，密切監控三種同時來襲的病毒威脅：新冠肺炎 、流感和呼吸道融合病毒（RSV），相關單位呼籲民眾採取預防措施。

加州衛生廳長加利（Mark Ghaly）說，「在我們追蹤陽性率、廢水監測、臨床監測、住院治療等數據，都看見這三種疾病增加趨勢。」

值得關注的是RSV來勢洶洶，該疾病會導致幼兒與老年人重症死亡，目前一些醫院已出現兒童病床短缺。

橙縣本月宣布進入衛生緊急狀態，因RSV和其他呼吸道疾病率很高，「超出我們指定兒童醫院能力和基礎設施」官員稱。

洛縣15日報告稱，有工作人員照護的兒科病床平均日住率為64%，高於11月1日的60%。兒科加護病床平均日住率為75%，高於之前的67%。

根據洛縣衛生官員戴維斯（Muntu Davis），上述兩個數字都高於過去17個月。「兒科病床佔用率增加令人擔心，尤其我們目前仍處於典型呼吸道病毒季節早期。」

聖塔克拉拉縣衛生官員魯德曼（Sarah Rudman）說，「這是第一年我們除需面臨新冠肺炎外，還需面對異常高的流感和RSV病例。」

雖然這三種疾病可能在年紀較大的兒童和年輕人中出現輕症，但「對最小的的孩子、最年長的成人和有其他醫療問題者來說，都特別危險。」

根據聯邦疾病控制暨預防中心（CDC）數據，截至11月12日的一週，加州流感比例很高。一開始的熱點是加州東南部，包括聖地牙哥、橙縣、河濱、聖伯納汀諾和帝王縣等，但整體來說，加州各地病例都在上升，聖地牙哥縣醫院不得不在急診室外搭設臨時帳篷區。

過去兩季流感傳染比例相對溫和，官員歸功於新冠肺炎防疫。但隨著疫情改善，口罩令、社交距離等防疫措施都被擱置。

然許多專家預估，新冠肺炎疫情將在今冬反彈。洛縣近期每天新增病例數比上個月增長近70%。

官員說，居民可通過在擁擠的市內或公共場所中戴口罩、定期洗手、在戶外舉行活動等方式減少病毒傳播機會。

官員並敦促加州人接種新冠肺炎和流感疫苗 。目前尚沒有RSV相關疫苗。