加州低收入戶斷水缺電 可尋求補助度難關

數十萬加州家庭面臨斷水危機。（unsplash.com）

加州 政府在今年結束了在新冠疫情 期間實施的「暫緩停水令」，此舉使數十萬甚至更多家庭可能面臨斷水危機。為緩解危機，加州政府在10月宣布，今年將再度撥款14億元用於支持加州家庭的水電瓦斯帳單拖欠。這是繼疫情期間的14億元後的第二次政府援助政策。

檢察長邦塔（Rob Bonta）在新聞發布會上說：「加州法律要求大多數生活水電等供應商與民眾合作，盡可能的保障民眾的生活照明和用水。我想敦促加州人熟悉自己的權利，並在面臨公共事業比如停水危機時能及時的尋求幫助。」

加州法律禁止供水服務商在帳單逾期60天內切斷服務，並要求供水機構提供靈活的還款計畫。與此同時，相關部門也被要求必須在切斷服務前七個工作日提前通知用戶，而且必須在官方網站上公告他們的關閉政策。對於那些確實因為困難而拖欠了水費的家庭來說，如果家庭收入滿足低於聯邦貧困線200%的條件，或者滿足CalFresh、Medi-Cal及補充保障收入等福利條件，那麼他們的供水服務商必須免除這些家庭每12個月所欠的利息費用。

數十萬加州家庭面臨斷水危機。（unsplash.com）

還有一項名為「低收入 家庭用水援助計畫」（Low Income Household Water Assistance Program）的一次性經濟援助，也可以幫助困難家庭支付逾期的水費和廢水費。不過，用戶只能享受一次，該計畫將於2023年的8月結束。該項一次性援助計畫只能解決燃眉之急，正如社區水務中心（Community Water Center）的Kelsey Hinton就此表示，即使這些家庭的債務今天被清零，也無法幫助改變他們在未來仍將繼續累積的更多債務。另外，並不是所有服務商都配合該項援助計畫，如有申請該計畫需求的家庭，需要提前和自己的服務商取得聯繫確認。

除了水費之外，其他的生活繳費其實也有相應的援助計畫。比如加州能源替代費率或家庭電費援助計畫（California Alternate Rates for Energy/the Family Electric Rate Assistance program），可以幫助滿足條件的困難家庭獲得天然氣和電費折扣。對於一些特殊家庭，比如生活中需要持續為醫療設備供電，而斷電就意味著可能會危及生命。這種情況下，可以及時和服務提供商聯繫，說明情況，獲得安排家庭訪問，經核實情況後，可獲得特殊援助措施。

早先在RePower LA報告中曾經統計，從洛杉磯地區供應商切斷生活水電等服務帶來的對生活帶來的影響來看，當地的非裔、拉丁裔和低收入家庭首當其衝。在2017年至2020年期間，有超過7萬7400名住宅客戶的水或電至少被切斷過一次，而其中非裔和拉丁裔社區的切斷機率分別是白人社區的近2.5倍和2倍。在這些被切斷服務的家庭中，有五分之一的家庭再也未能重新續費接通這些基本的生活服務。

洛杉磯新經濟聯盟（LAANE）政策分析師Alicia Morales Perez說：「無法獲得水和電力，對一個家庭來說影響實在太大了。這種情況下，導致很多家庭甚至不得不在租金、食物、水電費或交通費之間做出選擇。」