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全統廣場整修案 聖蓋博市議會檢討審批過程盼雙贏

記者楊青／聖蓋博報導
負責全統廣場整修工程案審批的聖蓋博市經濟發展部負責人Aldo（右）在1日的特別公聽會上承認，3月28日的公聽會，沒有商家出席。（記者楊青／攝影）
負責全統廣場整修工程案審批的聖蓋博市經濟發展部負責人Aldo（右）在1日的特別公聽會上承認，3月28日的公聽會，沒有商家出席。（記者楊青／攝影）

聖蓋博市議會1日舉行長達近300分鐘的特別會議，檢討全統廣場整修工程案的審批過程，聽取商家申訴，一致通過將爭取在今年11月底前舉辦一次特別會議，期望進一步協調全統廣場物業和商家之間的糾紛，將商家面臨的損失減少到最小。

聖蓋博市議會表示，他們樂見聖蓋博市容更加美麗，同時也希望商家租戶的利益得到公正合理對待。不過聖市議會表示，推翻3月28日審批結果的可能性很小。

聖蓋博市議會和經濟發展委員會邀請全統廣場物業管理委員會一起參加1日公聽會，但得到的答覆是「不會參加」。不過據傳物業方面有代表當晚以私人身分微服旁聽。此前，全統廣場物業曾刊登聲明啓事表示，「坊間流傳全統廣場物業管理委員會欺騙商家及聖蓋博市府一事，本公司鄭重聲明此謠言與事實不符，有關全統廣場下一階段的整修工程，本公司遵循加州州政府，洛杉磯縣及聖蓋博谷相關規範進行申請」。記者之後三度聯絡和留言全統物業公關，均未獲接聽和回覆。

負責全統廣場整修工程案審批的聖市經濟發展部負責人Aldo，在1日公聽會上向市議會報告計畫案的審批過程。他表示，今年3月28日對全統廣場的整修案進行公聽會，該工程包括購物中心大幅度的外觀改善工程，同時有購物中心停車場、標誌以及花草樹木的改善，公聽會當時是通過視頻進行，同時也通知了所有商家和可能受到影響的民眾來參加聽證會。公聽會完畢之後，設計審核委員會一致通過該工程方案，同時在上訴期間沒有人提出上訴。

Aldo表示，今年10月4日市議會聽取了很多商家所關切的議題，包括工程内容，以及工程期間是否可以繼續做生意，還有租約問題等等。。

Aldo表示，雖然做了很大努力，但工程怎樣進行以及時間進度如何，完全是由物業發展商決定。儘管如此，他們在最近和商家見面時有公開討論，工程將分兩個時段進行，但具體細節由房東決定。他表示，他的部門為幫助商家順利搬家和尋找新的生意地點不遺餘力。

不過Aldo的陳述遭到台下商家們强烈反彈，現場幾乎所有商家表示，他們從來沒有接到過3月28日公聽會的通知，後來也沒有被市府部門人員接觸，更沒有一起開會的事。台下一度傳出「Liar」的噓聲。

在市議員進一步詢問下，Aldo承認，3月28日的公聽會，只有一戶住家出席，沒有商家出席。

包括市長丁言愉、副市長John R. Harrington、市議員吳程遠、Denise Menchaca、Carina Rivera，以及市府律師和經理全程參加當天會議。在聽取商家發言後，丁言愉提議現場公開辦公，請各市議員對該案提出意見和建議，得到全體附議。四名市議員分別對整修案的審議細節，進一步提問並發表看法，得到台下商家的掌聲回應。

市長丁言愉總結陳詞表示，聖蓋博市希望物業和商家都能雙贏。但聖市幫助商家獲得公平公正對待，同時也在研究可能的法律問題，正如市府律師表示，租客商家和物業的爭議和糾紛，屬於民事範疇，市議會無力參與和干預。

包括市長丁言愉、副市長John R. Harrington、市議員吳程遠、Den...
包括市長丁言愉、副市長John R. Harrington、市議員吳程遠、Denise Menchaca、Carina Rivera以及市府律師和經理全程參加當天會議。（記者楊青／攝影）

聖蓋博 加州 洛杉磯

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