陳介飛談話遭共和黨移花接木 CNN還原真相

CNN播出陳介飛受到歪曲的廣告及還原真相。(CNN)

連日來,加州 國會第45區選戰受到全國政界和主流媒體關注,一些有影響力的政治人物和媒體發表聲明和評論,為華裔民主黨 參選人陳介飛(Jay Chen)仗義執言,將扭曲的事實還原真相,幫助選民做出正確抉擇。

亞利桑納州民主黨籍前國會女議員吉福茲(Gabby Giffords),11年前在家鄉的一次選民服務活動中,遭遇大規模無差別的槍擊事件,身受重傷,右臂殘廢,但僥倖存活下來,從此生活徹底改變。

吉福茲說,「我決定通過成為國家槍枝安全的倡導者,將我的痛苦轉化為目標,而且我從未回頭。 但今天,我寫信不是為了談論自己,而是為了告訴加州選民,陳介飛,一位久經考驗的槍枝安全的倡導者,我們正在盡一切努力幫助他11月當選。」

她說,作為美國海軍的出色狙擊手,陳介飛知道如何使民眾避開槍枝,人們需要盡一切努力讓槍枝遠離街道,以及遠離不應該擁槍的人們手中。然而,他的對手(共和黨 眾議員朴銀珠Michelle Park Steel)則是極端分子,拒絕保護美國人民的安全,甚至獲得美國步槍協會(NRA)的A級評級。

亞利桑納州前國會女議員吉福茲呼籲選民支持陳介飛。(Gabby Giffords臉書)

吉福茲呼籲,「今年有很多利害關係:我們需要擴大在眾議院的倡導槍枝安全的多數席位,以及保衛參議院,並且擊敗美國步槍協會(NRA)在國會加州45區的的盟友。

美國有線電視CNN主播 Jake Tapper 在近日一檔節目中表示,陳介飛競選南加州45區國會議員,「共和黨國會競選委員會則打出這樣的廣告,也是我們所見過的最不誠實的電視廣告。廣告聲音說,『某些政客想控制你們孩子的教育』,隨後出現陳介飛的畫面及其他的聲音:「We were trying to indoctrinate our students in communism」(我們試圖向我們的學生灌輸共產主義思想。)」

然後,Jake Tapper播出陳介飛的原話:「你知道我將成為其中一些攻擊的目標。不幸的是,他們會聲稱因為我們學區在教中文,這意味著我們試圖向我們的學生灌輸共產主義。 從字面上看,這將是他們將要提出的攻擊點之一。」(You know I'm going to be a recipient of some of these attacks. Unfortunately, they're going to be claiming that because our school district was teaching Chinese that meant we were trying to indoctrinate our students in communism. Literally that will be one of the points of attack they're going to come up with.)

陳介飛向本報說明,他在與支持者的一次會面時,有一位共和黨「線民」記錄了他的談話。然後,他們斷章取義,截取了他說的最後一句話,拚凑起來放在廣告裡,結果就完全變調了,「聽起來像是我承認向我們的學生灌輸共產主義。」

陳介飛是台灣移民的兒子,他在南加州長大,就讀於當地公立學校,並以優異成績畢業於哈佛大學。他是美國海軍預備役少校,2020年他被調動到中東參與打擊ISIS的軍事行動 Inherent Resolve。