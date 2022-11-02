南加房市銷量降 華人地區價格反升

有些華人城市售出房價不降反升。（Pixabay）

近期美國30年期固定利率房貸利率飆升，近十年來首次突破7%的大關。同時，南加州 六縣的獨立屋交易量均有不同程度的下降，但是部分華人 地區9月中間銷售房價 ，與去年同期相比竟還漲了不少。地產專家分析，熱賣屋還是有加價搶購的現象出現，因此拉高了地區的中間房價，還有不少來自中國、台灣的現金買家，趁目前房價低點入場，購置豪宅。

「加州地產經紀協會」(California Association of Realtors)9月的數據，南加州房屋銷售量比去年同期已下跌32.6%。六個縣的銷售數量都有大幅下降，連降幅最小的橙縣，與上個月相比，銷售量降幅都有30.9%之多。

然而對於一些房市熱門城市，包括華人喜歡的亞凱迪亞市（Arcadia），鑽石吧（Diamond Bar），爾灣市（Irvine）雖然成交量與去年同期相比跌幅不小，但成交的房屋中間價與去年同期相比有所增加。例如亞凱迪亞市9月房屋成交量下降60%的同時，中間價位上升7.5%，達186萬元，而成交價與上市價的比例為97.2%，說明普遍來講，交易價低於上市價。華人較喜歡的爾灣市也是如此，9月交易量和去年同期相比下降37%，交易的房屋中間價卻上漲29.6%，達186萬。成交價與上市價的比例為98.6%。

南加州資深地產經紀袁立功分析說，交易量明顯下降，中間房價卻升高，有幾種原因。對於個別屋況好，位置好的房屋，買家還是願意加價購買，這樣就會拉高售出的房屋價格。

地產專家李秉信則曾在採訪中透露，近幾個月來有不少來自中國大陸、台灣的買家入場南加房市，現金購買豪宅，最近百萬以上的豪宅又突然變得好賣起來。像亞凱迪亞市幾棟一百、兩百萬的房宅都於近期成交或進入第三方託管（Escrow）。高房價的交易也拉高了當地的房屋中間價。

袁立功表示，現在購房議價空間稍為大了一點。他分享經手的一個案例，透露最近一位中國客戶以非常划算的價格，剛在聖塔蒙尼卡(Santa Monica) 購置一套高層公寓。賣家是三年前購入這套房產，買入後第一年碰上疫情就想賣掉，當時列價120萬，沒賣掉，後來降到110萬。今年貸款利率升高，房價跌，8月列價又降至99.8萬。最後在他的溝通下，買家以95萬元拿下。袁立功說，買家買完就回國了。

其他華人城市中，9月交易房屋中間價上升的，還有核桃市（Walnut）、托倫斯（Torrance）、哈仙達岡（Hacienda Heights）。「老牌」華人城市如聖蓋博、蒙特利公園市的中間房價，則沒有太大變化或下降。包括巴沙迪那中間房價下降0.1%，蒙市下降0.3%，幾乎與去年同期持平；聖蓋博市下降24.2%。