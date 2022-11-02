我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鄭州富士康封園 全區即起實行7天靜態管理 人員不流動

「美味關係」原著之一 美食作家鮑威爾49歲離世

南加房市銷量降 華人地區價格反升

記者王若然／洛杉磯報導
有些華人城市售出房價不降反升。（Pixabay）
有些華人城市售出房價不降反升。（Pixabay）

近期美國30年期固定利率房貸利率飆升，近十年來首次突破7%的大關。同時，南加州六縣的獨立屋交易量均有不同程度的下降，但是部分華人地區9月中間銷售房價，與去年同期相比竟還漲了不少。地產專家分析，熱賣屋還是有加價搶購的現象出現，因此拉高了地區的中間房價，還有不少來自中國、台灣的現金買家，趁目前房價低點入場，購置豪宅。

「加州地產經紀協會」(California Association of Realtors)9月的數據，南加州房屋銷售量比去年同期已下跌32.6%。六個縣的銷售數量都有大幅下降，連降幅最小的橙縣，與上個月相比，銷售量降幅都有30.9%之多。

然而對於一些房市熱門城市，包括華人喜歡的亞凱迪亞市（Arcadia），鑽石吧（Diamond Bar），爾灣市（Irvine）雖然成交量與去年同期相比跌幅不小，但成交的房屋中間價與去年同期相比有所增加。例如亞凱迪亞市9月房屋成交量下降60%的同時，中間價位上升7.5%，達186萬元，而成交價與上市價的比例為97.2%，說明普遍來講，交易價低於上市價。華人較喜歡的爾灣市也是如此，9月交易量和去年同期相比下降37%，交易的房屋中間價卻上漲29.6%，達186萬。成交價與上市價的比例為98.6%。

南加州資深地產經紀袁立功分析說，交易量明顯下降，中間房價卻升高，有幾種原因。對於個別屋況好，位置好的房屋，買家還是願意加價購買，這樣就會拉高售出的房屋價格。

地產專家李秉信則曾在採訪中透露，近幾個月來有不少來自中國大陸、台灣的買家入場南加房市，現金購買豪宅，最近百萬以上的豪宅又突然變得好賣起來。像亞凱迪亞市幾棟一百、兩百萬的房宅都於近期成交或進入第三方託管（Escrow）。高房價的交易也拉高了當地的房屋中間價。

袁立功表示，現在購房議價空間稍為大了一點。他分享經手的一個案例，透露最近一位中國客戶以非常划算的價格，剛在聖塔蒙尼卡(Santa Monica) 購置一套高層公寓。賣家是三年前購入這套房產，買入後第一年碰上疫情就想賣掉，當時列價120萬，沒賣掉，後來降到110萬。今年貸款利率升高，房價跌，8月列價又降至99.8萬。最後在他的溝通下，買家以95萬元拿下。袁立功說，買家買完就回國了。

其他華人城市中，9月交易房屋中間價上升的，還有核桃市（Walnut）、托倫斯（Torrance）、哈仙達岡（Hacienda Heights）。「老牌」華人城市如聖蓋博、蒙特利公園市的中間房價，則沒有太大變化或下降。包括巴沙迪那中間房價下降0.1%，蒙市下降0.3%，幾乎與去年同期持平；聖蓋博市下降24.2%。

房價 華人 加州

上一則

黑五促銷戰提早開打 更大折扣在後面

延伸閱讀

世說新聞╱實探馮小剛LA豪宅 超有錢鄰居這麼說

世說新聞╱實探馮小剛LA豪宅 超有錢鄰居這麼說
南加州中國大專院校聯合校友會訪台 獲科技新知

南加州中國大專院校聯合校友會訪台 獲科技新知
KCS爾灣診所開幕 亞裔低收戶醫病有去處

KCS爾灣診所開幕 亞裔低收戶醫病有去處
貸款利率飆漲 灣區3都會區豪宅銷量創新低

貸款利率飆漲 灣區3都會區豪宅銷量創新低
馮小剛疑全家「潤」美國 洛杉磯「穿拖鞋送客」豪宅曝

馮小剛疑全家「潤」美國 洛杉磯「穿拖鞋送客」豪宅曝
馬斯克購豪宅 看上奧斯汀？當地有人津津樂道 有人厭惡

馬斯克購豪宅 看上奧斯汀？當地有人津津樂道 有人厭惡

熱門新聞

南加蒙特利公園市（Monterey Park）日前有華女當街全裸，高喊「我是中國人」，她還對警員張開大腿，做出不太雅觀的動作。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱華女全裸喊「世界是中國的」 找到原因了

2022-10-25 21:01
台灣遊客陳先生及同伴遭加拿大海關沒收17萬，並拘留4天。（圖：受訪人提供）

台灣遊客17萬現金 加拿大海關沒收

2022-10-28 02:20
洛杉磯最火爆的韓國餐廳「Sun Nong Dan」招牌餐點「燉牛排骨鍋」（記者朱敏梓／攝影）

洛市網紅餐廳近百元一頓太貴 教你在家複製20元就搞定

2022-10-27 17:47
馮妻子徐帆的資料仍顯示在人藝官網（圖源北京人藝官網）

網友辯「潤」馮小剛 持綠卡中國賺錢美國生活

2022-10-29 20:12
有地產專家形容，似有看不見的手，正在偷偷佈局海外資產。（世說新聞團隊製作）

世說新聞／中國人「潤」南加？大批人民幣抄底豪宅

2022-10-28 14:41
相關部門已將攻擊犬全數帶走監管。（abc7截圖）

南加少女慘遭自家養的鬥牛犬攻擊 生命垂危

2022-10-31 15:36

超人氣

更多 >
胡錦濤被離場 前中共幹部公開要求「學弟」習近平說明

胡錦濤被離場 前中共幹部公開要求「學弟」習近平說明
浴室潮濕 洗完澡後2動作 內行人曝關鍵「有效防霉」

浴室潮濕 洗完澡後2動作 內行人曝關鍵「有效防霉」
NBC：澤倫斯基曾迫不及待討援助 讓拜登通話當場發火

NBC：澤倫斯基曾迫不及待討援助 讓拜登通話當場發火
金山知名牙醫徐麗麗身家千萬 男友謀殺她獲百萬壽險

金山知名牙醫徐麗麗身家千萬 男友謀殺她獲百萬壽險
房客：給我2萬才搬 華人法院外喊不公

房客：給我2萬才搬 華人法院外喊不公