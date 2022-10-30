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45區選戰抹紅 口水戰險釀肢體衝突

本報記者／普安那公園報導
亞裔團體機會抗議朴銀珠競選廣告「抹紅」陳介飛。（本報記者／攝影）
亞裔團體機會抗議朴銀珠競選廣告「抹紅」陳介飛。（本報記者／攝影）

亞太裔社團人士29日聚集橙縣普安那公園（Buena Park）國會議員候選人朴銀珠（Michelle Park Steel）辦公室外，抗議她「抹紅」華裔競爭對手，描述成「中國的選擇陳介飛（Jay Chen）」。當天現場也聚集了朴銀珠的支持者，雙方朝對方互吐口水，大喊抗議口號，差點升級為肢體衝突。

影音來源：本報記者

當天上午11時，反對朴銀珠競選廣告的亞裔團體在公路邊聚集，他們大多數為華人，也有少數東南亞裔。他們舉著「朴銀珠辭職」，「團結社區」、「停止仇亞」、「朴銀珠道歉」等標語，對往來車輛進行展示。而朴銀珠的支持者則在朴銀珠競選辦公室門口舉著標語，喊著口號。

雙方起先相隔約30米沒有衝突，但亞裔團體繞廣場遊行，走至朴銀珠競選辦公室門前時，雙方團體爆發了口水戰。反朴銀珠的民眾高喊「Shame on you」（無恥），並稱其中支持朴銀珠的華人為「叛徒」。支持朴銀珠的民眾高喊「走開」（Get out of here）。雙方一度離得很近，幸虧有保安從中調和，才沒有升級為肢體衝突。

朴銀珠與陳介飛為加州45區國會眾議員候選人，兩人分別屬於共和黨和民主黨，今年初選得票率非常接近。近日，朴銀珠競選團隊在選區大街上掛出廣告牌，稱陳介飛是「中國的選擇」（China's Choice），並列出他三大「罪狀」，包括投票支持中共資助的「孔子學院」；花費數千元前往中國旅行；聯邦選舉委員會投訴陳介飛的一個主要捐助者來自中國大陸。

美國華人政治聯盟（IAPAC）主席盧春雨說，在IAPAC22年歷史裡，支持過眾多亞裔民選官員，但從未見過如此卑劣的競爭手段。他說，決不允許一個政客破壞亞裔兄弟姐妹間的團結，不會容忍任何仇亞行為。

當天的抗議活動上，多個亞裔團體和社區領袖斥責朴銀珠團隊的「抹紅」對手的拉票方式。美國華人聯合會（UCA）會長薛海培特意從華盛頓特區前來參加抗議活動。他說，看到許多朋友寄來的廣告後非常氣憤，他斥責廣告甚至與事實不沾邊。薛海培說，「你可以挑戰他（陳介飛），讓他說清楚與孔子學院的關係，但是廣告中所謂的他與共產黨的關係是無稽之談。」他表示這種「抹紅」的麥卡錫主義宣傳手法，在未來幾年是很危險的，一定要在現在萌芽時候掐斷，因為對未來亞裔從政危害很大。

聖蓋博（San Gabriel）市長丁言愉（Tony Ding）也到場抗議朴銀珠團隊「抹紅」的競選行為。他說，「太過分了，已經超出正常競選的範圍。」他說，按照這種邏輯，任何出生在中國，家人在中國的華人，都不能參政了。他將這種行為比作文化大革命，稱這是無證據地指責他人，「抹紅」他人的行為。丁言愉說，亞裔應該團結，不應該割裂。

社區活躍人士鹿強也到場抗議。他說，最近對美國選舉很失望，通過打「中國牌」來詆毀對手拉票，這種手段很骯髒，對亞裔來說很不公平。

越南華人同不用語言寫著亞裔團結。（本報記者／攝影）
越南華人同不用語言寫著亞裔團結。（本報記者／攝影）
美國華人聯合會（UCA）會長薛海培（左）與聖蓋博市長丁言愉要求朴銀珠下台。（本...
美國華人聯合會（UCA）會長薛海培（左）與聖蓋博市長丁言愉要求朴銀珠下台。（本報記者／攝影）
支持朴銀珠的民眾守護辦公室。（本報記者／攝影）
支持朴銀珠的民眾守護辦公室。（本報記者／攝影）

亞裔 華人 遊行

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