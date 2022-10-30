陳介飛、朴銀珠支持者 互嗆種族主義

朴銀珠支持團體（左）與華人抗議團體（右）互相爭吵，差點升級為肢體衝突。（本報記者／攝影）

亞太裔團體29日来到橙縣普安那公園（Buena Park）朴銀珠競選辦公室，抗議她將華裔競選對手陳介飛（Jay Chen）描述成「中國的選擇陳介飛」。這些抗議者要求朴銀珠對此道歉並下台。在此次集會上，雙方支持者口水戰升級，互相指責對方是「種族主義 者」。

對於當天亞裔 團體和社區領袖的抗議行動，朴銀珠競選團隊發表聲明，反稱陳介飛是種族主義者，再次強調所謂的與「中共的關係」。聲明中稱，「陳介飛曾說需要翻譯才可以聽懂朴銀珠，現在六個月過去了，他還沒有對此道歉。」「陳介飛和他的支持者今天站在這裡評斷誰是種族主義者，但之前陳對朴銀珠進行種族主義言論時，卻沒人站出來。」聲明中還表示當天對方的集會是「企圖分散對事實的注意力。」並稱陳介飛沒有拒絕中共資助的「孔子學院」，過去卻一直指責批評者為「種族主義者」。

當天支持朴銀珠的民眾多數為韓裔，但也有華人 。台灣移民Andy表示，他支持朴銀珠是因為她的政治理念，對於朴銀珠的競選手法他並不在乎。還有一位華人民眾稱，「我投票候選人，不是看姓，而是看他們的觀點。」並稱華人不一定投給華人，要投給觀點一致的候選人。對於朴銀珠競選團隊對陳介飛「抹紅」的做法，她表示「清者自清」。

此外，現場，也有一些民眾則呼籲亞裔內部團結，不應互相攻擊。