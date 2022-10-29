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百萬美國人因新冠永久傷害 專家稱針灸、飲食療效佳

記者張庭瑜／洛杉磯報導
佩雷斯談任職診所主要服務人群。（記者張庭瑜/攝影）
佩雷斯談任職診所主要服務人群。（記者張庭瑜/攝影）

據美國政府責任署(US Government Accountability Office)最近的一份報告，新冠的後續影響讓近2300萬美國人受到感染及讓100萬人造成永久性傷害。10月初的《自然科學月刊》（Nature）發表了一篇研究報告，更指出近一半的感染者在感染數月後，都未能康復。對此，少數族裔媒體服務中心（EMS）26日與加州公共衛生廳合辦線上討論會， 邀請多位專家分享、討論疫苗的實質作用、如何護理後續症狀、及照顧病人等議題。

維斯瓦納坦稱東方療程療效極佳。（記者張庭瑜/攝影）
維斯瓦納坦稱東方療程療效極佳。（記者張庭瑜/攝影）

EMS邀請三位在新冠疫情中第一線的專家，分別為洛杉磯加大（UCLA）新冠長期影響項目主任維斯瓦納坦（Nisha Viswanathan）、中南家庭健康中心醫療總監佩雷斯（Jose Luis Perez）、河濱加大醫學院健康中心社區參與和外展主任巴勒斯（Michelle Burroughs），討論新冠長期症狀、如何控制、治療方式、遺傳疾病是否影響感染風險、那些社區為高感染風險區等。 

維斯瓦納坦表示，UCLA在疫情肆虐後創建了這個項目來監管及研究新冠對人體的後續影響，想根據現有且掌握的醫療知識，來確認那些症狀是有相關後遺症。目前就團隊所知，疫苗也能有效防範後遺症的症狀，其差異性在15%到 50%，對於防範相當有效。

 維斯瓦納坦強調，後遺症研究還需更長時間及研究範本來證實。認為即使患者已感染新冠，但為了避免後續症狀或是加強免疫，接種加強劑疫苗會大幅減少後遺症常出現的疲勞和腦霧症狀。現今醫學界最熱議的就是Paxlovid藥物治療，不但在患病初期取得不錯成績。在後續治療，也取得相當穩定的治療成果。

巴勒斯談黑人社區較有風險感染。（記者張庭瑜/攝影）
巴勒斯談黑人社區較有風險感染。（記者張庭瑜/攝影）

維斯瓦納坦補充說，除去身體症狀，患者最需克服還屬心靈疾病。 根據研究，新冠長期影響症狀中，病毒也能改變腦中荷爾蒙，並導致抑鬱焦慮，創傷後應激障礙，以及注意力集中等問題。患者除自身調節之外，她推薦可藉由冥想、針灸等已經實驗證實的治療方式解緩症狀。飲食也是有效調節方式，例如減少紅肉、糖、酒精的攝取，多攝取蔬菜、全麥堅果等，也可以幫助調節。

佩雷斯表示，新冠有許多不同症狀，其中一項最常見的是多系統炎症綜合症。體內殘存病毒模仿了一些身體細胞，讓身體免疫系統誤認，攻擊錯誤的器官，讓患者的肝臟、腎臟、胃和所有不同的器官，都會出現不同程度的腫脹和發炎。

其中最常見的自身免疫過程，是類風濕性關節炎和狼瘡。但因感染人群大多數皆為高感染風險族群，如藍領階級或服務業者。讓患者常誤以為是身體老毛病，而錯過最佳診斷時間。佩雷斯呼籲民眾，日常還需時常洗手和配戴口罩，若身體出現不適，都需第一時間就醫。

巴勒斯表示，在這場疫情之中，非裔社區與白人社區之間所受的護理質量是不平等的，她認為後續影響對非裔社區會有較深遠的層面。

在被問起患者是否能真正康復時，維斯瓦納坦表示，據20年的SARS（陸譯：非典）的經驗，研究人員發現許多患者在20年後雖然有逐漸好轉的跡象，但仍和SARS綜合症奮鬥。不過一切症狀還是因人而異。

佩雷斯談長期綜合症有的症狀有那些。（記者張庭瑜/攝影）
佩雷斯談長期綜合症有的症狀有那些。（記者張庭瑜/攝影）

疫情 疫苗 醫學

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