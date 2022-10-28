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周六勁球上看8億元 或成為史上第5高彩金

編譯組／綜合報導
10月29日(周六)的勁球大獎上看8億元。（KHOU電視台）
10月29日(周六)的勁球大獎上看8億元。（KHOU電視台）

Powerball（勁球）26日晚間並未開出7億元的大獎，不過有六名幸運兒對中100萬元。26日晚間累計已超過7億元的彩金，29日（周六）上看8億元，如果開出或將成為史上第五高的彩金。

Powerball上次開出頭彩已經是7月的事了，25日由6億8000萬元增加至7億元已經成為史上第八高的獎額，26日開獎之前更累計達到7億1510萬元。

但是最後無人對中頭獎，即19、36、37、46、56與Powerball 24，或五碼搭配Powerplay 2的次獎，但是德州、加州、康乃狄克、伊利諾、密西根與紐約州都開出對中五碼的百萬獎額。

目前的獎金是由8月初開始累積，拿到大獎的機率為2億9220萬分之一。如果獎額在29日突破8億元而且開出頭獎，將成為Powerball 史上第二大獎，以及全美史上第五大獎。

Mega Millions（兆彩）7月累計達到13億7700萬元時，掀起人手一券的熱潮，最後是由來自伊利諾州的兩位無名氏抱走，獎額成為全美史上第三高。Powerball仍是史上獎額最高的紀錄保持者，2016年初的15億8600萬元彩金由佛州、加州、田納西三位得主分享。

全美前十大彩金
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