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陳仁宜：當選主計長監督財政透明

記者朱敏梓╱洛杉磯報導
各個華裔組織代表參與線上會議，支持陳仁宜競選。（記者朱敏梓╱攝影）
各個華裔組織代表參與線上會議，支持陳仁宜競選。（記者朱敏梓╱攝影）

加州各地華裔組織代表10月15日線上聚會，表達對加州主計長候選人陳仁宜（Dr. Lanhee Chen）的支持，共同探討加州財政問題，更深入了解陳仁宜的競選理念。會議由加州前參議員夏樂柏(Bob Huff)及其夫人何美湄（MeiMei Huff）主持。

加州前參議員夏樂柏(Bob Huff)表示，加州是美國最大的州，也是世界第五大經濟體，擁有世界級影響力，還需要有世界級領導者，需要有一個真正會做事的主計長，陳仁宜的經驗和能力可以勝任。

陳仁宜指出，加州每年稅收高達3000億元，這些都來自於納稅人的錢包。但是，加州卻是唯一不公布稅收去向的州，這是讓人無法接受的。因此，他當選後的首要任務就是向民眾公布每一分錢的去處。主計長扮演的是財政監督者的角色，為加州的預算看緊荷包，替加州居民負責，因此自己將會監督執政者，確保他們能夠按照法律去執行和使用這些錢，尤其是教育和醫療健康預算。

對於亞裔社區來說，現在有太多針對亞裔的仇恨和犯罪事件，作為一名亞裔領袖，需要在加州政府發聲，讓大家知道仇恨亞裔是「絕對無法容忍和接受」的，但是，許多執政者沒有採取措施。

亞裔組織代表就民眾關心的財政問題向陳仁宜提問，例如主計長在養老金問題上扮演何種角色？陳仁宜表示，作為主計長，能做的就是保證數字的誠實，加州現在面臨最大問題是，政府欠下承諾給退休人員的養老金超一萬億元，事實上無人知道確切的數字，因為政府並沒有公開透明的數據，他們使用所謂的貼現率去計算，甚至並沒有按照所說的去執行，為此納稅人去要去繳納更多的稅去支撐這些福利項目。

有華裔代表提出，現在的加州財政部門並沒有任何報告公之於眾，大家都不知道納稅人的錢去哪兒了，稅很高，教育資源卻越來越糟糕？陳仁宜回應，這就是自己一直強調的「透明度」，幾任加州主計長都是沙加緬度(Sacramento)的內部人士，他們首先考慮的是自己派系的利益，而不是納稅人的利益。而自己上任後要做的就是為納稅人服務，不接受加州政府、行政單位的鉗制，相反的要向它們施加壓力，告知這些錢的去處，去督促他們解決問題。

多個華裔組織代表出席，包括Business And Housing Network、美國華裔聯盟行動（Chinese American Alliance）、Citizens' Sensible Growth、安全社區聯盟（The Community Safety Initiative）、Silicon Valley Chinese Association等組織代表。

加州主計長候選人陳仁宜（Dr. Lanhee Chen）（記者朱敏梓╱攝影）
加州主計長候選人陳仁宜（Dr. Lanhee Chen）（記者朱敏梓╱攝影）
安全社區聯盟（The Community Safety Initiative）社...
安全社區聯盟（The Community Safety Initiative）社區代表Evan Gan向陳仁宜提問。（記者朱敏梓╱攝影）

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