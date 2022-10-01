我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

女籃世界杯／美中爭冠 第三節47:68 中國隊落後21分

特斯拉AI日登場 人形機器人Optimus正式亮相

感染科醫師：有些人天生對新冠病毒免疫

記者朱敏梓、王若然陳開／洛杉磯報導
南加大流行病專家黃重德醫師。（本報資料照片）
南加大流行病專家黃重德醫師。（本報資料照片）

有人沒有與感染新冠者密切接觸，可能只是擦身而過，就感染新冠，有人與新冠病人同床共枕數天，卻可以逃過一劫。這究竟是怎麼回事呢？真的存在新冠「天選之子」嗎？南加大流行病學感染科顧問、蒙特利公園市嘉惠爾醫院感染科醫師黃重德給出了解讀。

影音來源：世說新聞小組

黃醫師表示，對於新冠而言，在一個密閉空間內，並不是每個人都會感染。以他見證過的病例為例，一個家庭人數最多的通常是西裔，如果家中有人染疫，只有50%-60%的家庭成員會被感染。至於夫妻病例，密切接觸的另一半中大概有70%的人會感染新冠，剩下30%不會感染。不過這部分人中，有些人可能是無症狀患者。每個人體質不相同，有的人對某些特定疾病會有免疫力，有的人體內就存在新冠抗體。

其實關於「新冠免疫天選之子」的話題，相關研究就曾給出過確切答案。華盛頓郵報報導，有少部分天選之子，的確能夠免疫新冠病毒。紐約洛克斐勒大學臨床微生物學家史潘，正在做相關研究。史潘表示，可能因為存在罕見的基因變異，讓天選之子們能夠免疫新冠病毒。這些可能變異，包括鼻腔、喉嚨和肺部本身與病毒結合的受體較少，使病毒難以侵入，或是「先前已接觸過類似病毒環境，以致產生抗體」，也有可能因為「天生遺傳基因就讓他們更適合對抗新冠病毒」。

不過，民眾對於新冠千萬不能掉以輕心，不要抱著僥倖的心理，還是要去接種疫苗。黃醫師表示，雖然每個人的體質不同，還是要按時打疫苗，尤其是第三針、第四針的疫苗，會讓防護效力大大增強。即使疫苗打了一年多，對新冠病毒還是會有防護作用。新冠肺炎與普通感冒並不能劃等號，民眾不能就此疏於防護。

疫苗 南加大 華盛頓郵報

上一則

紐森抑油價 冬季混合汽油提前銷售

下一則

天選之子？妻確診新冠 華夫同房10天沒事

延伸閱讀

出國染疫7天才能回台 無把關機制恐形同虛設

出國染疫7天才能回台 無把關機制恐形同虛設
國門開疫情恐再升 專家：脫口罩再等等

國門開疫情恐再升 專家：脫口罩再等等
衛生局流感疫苗用罄 華府建議民眾去藥局接種

衛生局流感疫苗用罄 華府建議民眾去藥局接種
10/1 仁濟社區醫療中心 年度疫苗免費接種

10/1 仁濟社區醫療中心 年度疫苗免費接種
世足賽倒數 卡達：球迷可不打疫苗 須持陰性證明

世足賽倒數 卡達：球迷可不打疫苗 須持陰性證明
研究：COVID-19疫苗確實可能讓女性經期大亂

研究：COVID-19疫苗確實可能讓女性經期大亂

熱門新聞

爾灣光譜園區蘋果電腦搶案現場，遠處全身黑衣男子為搶匪。（截圖自Tarek Jadeba視頻）

眾目睽睽下搶匪在全美最安全和華人最愛的南加城市行搶

2022-09-25 16:09
南加有華女9月初感染新冠，與丈夫沒有分房睡，長達10多天的密切接觸後，華女的丈夫竟沒被傳染新冠。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱華男與新冠妻同床10日 竟未染疫 原因是？

2022-09-27 21:12
中美關係惡化，「最堅守的中國人」近期大量移民南加州。（示意圖，Unsplash.com）

中美交惡 鐵桿華人潤南加 快速移民申請驟增

2022-09-24 02:20
10月、11月美飛中直飛航班，票價比9月直降一半。（圖：受訪者提供）

美飛中機票大降價 10月比9月便宜一半

2022-09-29 02:20
發生命案的華人住家。（記者楊青／攝影）

南加安大略華人殺妻 子女目睹…與霹靂小組對峙 最終投降

2022-09-30 16:00
林詣彬售出洛杉磯市中心的一處閣樓（loft）。（圖片來源NeueFocus）

「玩命關頭」系列華裔導演洛市中心康斗售出 打破紀錄

2022-09-25 16:44

超人氣

更多 >
大S分手具俊曄痛到想退演藝圈 再相見抱緊「差點骨折」

大S分手具俊曄痛到想退演藝圈 再相見抱緊「差點骨折」
南加安大略華人殺妻 子女目睹…與霹靂小組對峙 最終投降

南加安大略華人殺妻 子女目睹…與霹靂小組對峙 最終投降
伊恩颶風奔美東 3州500萬人龍捲風警戒

伊恩颶風奔美東 3州500萬人龍捲風警戒
25萬元金飾賣4萬…周大福標價出錯 顧客「薅羊毛」被告

25萬元金飾賣4萬…周大福標價出錯 顧客「薅羊毛」被告
無情最是帝王家 死亡證明揭女王駕崩2小時 哈利才登機

無情最是帝王家 死亡證明揭女王駕崩2小時 哈利才登機