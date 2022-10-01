感染科醫師：有些人天生對新冠病毒免疫

南加大流行病專家黃重德醫師。（本報資料照片）

有人沒有與感染新冠者密切接觸，可能只是擦身而過，就感染新冠，有人與新冠病人同床共枕數天，卻可以逃過一劫。這究竟是怎麼回事呢？真的存在新冠「天選之子」嗎？南加大 流行病學感染科顧問、蒙特利公園市嘉惠爾醫院感染科醫師黃重德給出了解讀。

影音來源：世說新聞小組

黃醫師表示，對於新冠而言，在一個密閉空間內，並不是每個人都會感染。以他見證過的病例為例，一個家庭人數最多的通常是西裔，如果家中有人染疫，只有50%-60%的家庭成員會被感染。至於夫妻病例，密切接觸的另一半中大概有70%的人會感染新冠，剩下30%不會感染。不過這部分人中，有些人可能是無症狀患者。每個人體質不相同，有的人對某些特定疾病會有免疫力，有的人體內就存在新冠抗體。

其實關於「新冠免疫天選之子」的話題，相關研究就曾給出過確切答案。華盛頓郵報 報導，有少部分天選之子，的確能夠免疫新冠病毒。紐約洛克斐勒大學臨床微生物學家史潘，正在做相關研究。史潘表示，可能因為存在罕見的基因變異，讓天選之子們能夠免疫新冠病毒。這些可能變異，包括鼻腔、喉嚨和肺部本身與病毒結合的受體較少，使病毒難以侵入，或是「先前已接觸過類似病毒環境，以致產生抗體」，也有可能因為「天生遺傳基因就讓他們更適合對抗新冠病毒」。

不過，民眾對於新冠千萬不能掉以輕心，不要抱著僥倖的心理，還是要去接種疫苗 。黃醫師表示，雖然每個人的體質不同，還是要按時打疫苗，尤其是第三針、第四針的疫苗，會讓防護效力大大增強。即使疫苗打了一年多，對新冠病毒還是會有防護作用。新冠肺炎與普通感冒並不能劃等號，民眾不能就此疏於防護。