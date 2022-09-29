華童首開飛機 震撼體驗失重感覺

Jayden第一次嘗試駕駛飛機，飛行在幾千米的高空。（受訪者提供）

洛杉磯縣一名華人小學生在父母的陪伴下首次駕駛小飛機，飛行在幾千米的高空，教練突然「關閉引擎」，一家人體驗到從未有過的失重感。孩子回憶，當時感覺體內器官飄離身體，整個人都分離了。

視頻來源：記者邵敏

Jayden是羅斯密（Rosemead）的小學生，8月一個周末下午，他第一次嘗試駕駛飛機，這是從未有過的體驗，最讓他難以忘懷的是高空飛行中的突然下墜。

當時坐在一旁的教練問他要不要感受一下失重，Jayden興奮地回答說好。於是教練馬上將飛機拉得很高，瞬間飛機直接從高空迅速落下，幾秒鐘後很快又恢復正常飛行。孩子回憶說：「那一瞬間，我感覺應該是幾秒鐘，我體內所有的器官都飄離了身體，整個人都分離了。」

坐在後座的Jayden的媽媽認為，當時的高空下墜非常短，估計只有一秒鐘，「非常短的瞬間，我整個人飛起來，手腳在那一刻感覺麻了，身體離開座椅，頭快碰到飛機的頂，但很快就坐了下來，因為繫著保險帶。」而爸爸在飛機高速下墜的一瞬間，坐在後座大喊大叫，非常害怕。Jayden說，「估計我爸當時還沒有反應過來，他很緊張，整個飛行過程中一直緊緊地拉著把手，但我覺得太好玩了，很想再玩一次。」

飛行教練解釋，事實上並非「關閉引擎」，只是收了油門，讓飛行者體驗失重的感覺，而且每個人對失重的感受不一樣，有些人強烈，有些人則輕微。

Jayden試駕飛機的地方在河濱縣（Riverside County）科洛那機場（Corona airport），正式起飛前，教練先讓他熟悉飛機駕駛室上的各種按鈕，「看上去很多鍵，但其實很簡單，主要是學會如何把油推到引擎裡，控制加速按鈕和油箱。」因為飛行過程中教練就坐在旁邊，副駕駛室也有操縱盤，Jayden說如果自己操作不當，一旁的教練就會及時調整糾正，「所以我一點都不擔心開得好不好，會不會有什麼危險。」

換上一身帥氣的飛行服，戴上飛行員墨鏡，Jayden坐上駕駛室，在教練的幫助下先檢查飛機的各種性能是否正常。準備起飛時，他輕輕地往後拉一下操縱盤，「千萬不要使勁拉，不然飛機就會轉圈，我看到別的飛機在跑道上滑行後，傾斜地飛上去，但只要輕輕拉，就能穩穩起飛。」

很快飛到幾千多米的高空，Jayden興奮地看到樹、房屋、公路、高山、大海全都在眼底，身旁的教練不時介紹一些地標性建築，比如亞馬遜 倉庫，迪士尼樂園 等。 Jayden說整個行程好玩又刺激，「而且開飛機沒有我想像中的那麼難，掌握幾個步驟就可以，我感覺挺簡單。」

Jayden媽媽介紹說，他們此次參加的是暑假飛行促銷活動，費用是468元，「飛行半小時價格是288元，因為我加了海岸線這段行程，整個飛行時間大概一小時左右。就是想讓孩子體驗一下駕駛飛機，簡單幾個鍵，掌握了就能飛，但現在學的都是最基本的，只有加入飛行課程，才可以學到更多技能，聽說六歲的孩子就可以參加學習。」