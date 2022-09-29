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金映玉提法案 攜手零售商防打砸搶

記者丁曙／綜合報導
金映玉眾議員（右）探訪選區內遭遇打砸搶的 David Hayman珠寶行的店主們。（金映玉臉書）
金映玉眾議員（右）探訪選區內遭遇打砸搶的 David Hayman珠寶行的店主們。（金映玉臉書）

針對當下小企業主控訴席捲各大城市的打砸搶（smash-and-grab），和零售盜竊的憂慮或恐懼後，聯邦眾議員金映玉（Young Kim）26日提出《改善零售業組織犯罪聯邦調查法》( Improving Federal Investigations of Organized Retail Crime Act of 2022，H.R. 7499)兩黨議案，強化聯邦、州和地方執法部門打擊犯罪力度，加強與零售商的合作，遏止犯罪風潮。

金映玉所代表的橙縣選區，包括約巴林達、布瑞亞、杭廷頓灘、橙縣和西柯汶那等地，最近成為打砸搶犯罪的重災區之一，當地小商場頻頻遭殃。金映玉上個月探訪了位於約巴林達（Yorba Linda）的大衛海曼珠寶行（David Hayman Jewelers），了解受害者遭遇和傾聽民意。

店主海曼 (David Hayman) 稱，7月14日夜間，他的家族企業「大衛海曼珠寶商行」 (David Hayman Jewelers) 成為打砸搶犯罪的受害者，商店玻璃門被砸破，陳列櫃被打碎，珠寶樣品被搶。 這一事件迫使海曼重新布局他的生意運作。現在，他的展示櫃是用塑料鑲嵌製成，樣品也不是用貴重金屬製成，即使被搶也不值錢。此外，他正在考慮購買另一個保險箱來存放更多庫存。

海曼說，「我們一直在認真應對下一次攻擊。當一切改造完工後，我們幾個月都不能做生意。對於像我們這樣的小型家族企業來說壓力很大。」

加州的小商店過去常常敞開大門，展示櫃裡擺滿了樣品。現在，許多店主白天把門鎖上，所有貴重物品都不再放在展示櫃內。自新冠（ COVID-19） 大流行開始以來，進入零售店行竊的組織型犯罪急劇增加，近年來困擾小企業主的犯罪形式是「打砸搶」（smash and grab）。

眾議院小企業委員會的幾位共和黨委員，一直在研究針對小商場零售業的組織犯罪，其中金映玉所在的選區是「打砸搶」犯罪率較高的重災區。她說，這個問題對她來說更為迫切，也許比她的同僚們更突出，幾乎每隔一周，她的選區內就有一家小企業被偷竊或搶劫。

金映玉說，小企業主們正在為此做出調整，他們很害怕，開店不僅為了自己的安全，同時也擔心員工的安全，以及商店內其他客人的安全。

金映玉說，「我探訪了『大衛海曼珠寶商行』的 David、Teri 和 Jessica Hayman，以便了解更多關於約巴林達小企業，以及他們最近成為打砸搶犯罪受害者的遭遇。這些犯罪正在傷害就業創造者並危及社區，政府必須追究涉案人的法律責任。

七名匪徒半夜砸破David Hayman珠寶行玻璃門和櫥窗搶劫首飾。（KTLA）
七名匪徒半夜砸破David Hayman珠寶行玻璃門和櫥窗搶劫首飾。（KTLA）

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