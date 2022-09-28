人熊小徑擦肩過 互望相安無事

大熊從徒步者身邊經過時，特意側臉看了看路人。（視頻截屏）

洛杉磯縣聖蓋博 山脈經常可見野生動物出沒，徒步者最近在一條狹小的山路上遇到一隻大熊，熊離人們最近的時候只有一步之遙，最後兩者擦肩而過、相安無事。有趣的是，大熊在離開徒步者一段距離後，開始往前方狂奔起來。目擊者拍攝了大熊從身邊經過的整個視頻。

視頻來源：社群媒體 ／記者邵敏後製

Victoria Pham今年8月在靠近西拉瑪德瑞市（Sierra Madre）的威爾遜山路（ Mt. Wilson Trail）上跑步時，遇到一隻也想要從這條小徑上經過的大熊。她拍攝了完整的視頻，並分享到社群媒體上。

在Pham拍攝的視頻中可以看到，這隻熊一開始慢悠悠地從遠處走過來，因為山路非常狹小，徒步者於是靠邊讓路。大熊從身邊經過時，還特意側過臉來看了看路人，最近的時候兩者只有幾呎距離，路人伸手就可以碰到這個龐然大物。Pham表示當時沒有驚慌，而是保持安靜，這隻熊隨後從幾名徒步旅行者身邊走過，期間沒有發生任何事故。只是在離開人們一段距離之後，大熊開始往前方狂奔起來。

Pham說：「當時我身後有其他幾個人，他們並不在視頻中，但他們在跟我說話，問我在做什麼，我回答說，我想讓大熊過去。 他們問我確定嗎？我說是的，我會讓它過去，這是現在能做的最好事情。」

另一名也在現場的徒步者Lynne Levin-Guzman 說，這不是她第一次近距離接觸大熊，「我並不害怕，因為我們家有一隻熊，就住在後院的平台下，這裡是西拉瑪德瑞市，熊很常見。」徒步者Marcus Ortiz表示，他隨身攜帶著防熊噴霧是為了安全，因為西拉瑪德瑞市及周邊地區有很多熊，「實際上，我們大部分時間都在熊的住所散步，我們走在它們的院子裡，必須永遠記住這一點並時刻保持謹慎，它們可能比我們更害怕。」

專家們普遍認為，如果在野外遇到熊，最好不要理會它們，這樣反而可以相安無事。