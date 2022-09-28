加州健保換新約 影響近200萬人 4保險公司將失Medi-Cal合約

加州計畫已久的保險公司重組，可能帶來短期痛苦，過程影響近200萬加州居民、可能需要轉換健保計畫。但是，加州衛生保健服務部門強調，在過渡時期，會員醫療網絡與持續性將是首要任務。(圖取自加州衛生保健服務部門官網)

加州 政府採取新保險政策、改善加州健保 補助計畫(Medicaid)。但因要求醫療計畫重新進行合約競標，合約將被修改，需要保險公司提供新福利並滿足更嚴格的護理基準，過程中將影響近200萬加州居民、可能需要轉換健保計畫。

加州計畫已久的保險公司重組，可能帶來短期痛苦。根據8月下旬公布的初步招標結果，包括Health Net及Blue Shield of California在內的四家管理式醫療保險 公司，將有超過一年時間失去Medi-Cal合約。若結果成立，部分在Alpine、El Dorado縣、洛杉磯、聖地牙哥、沙加緬度、肯恩縣(Kern County)等地被保人，將不得不改變健保計畫與看診醫生。

斯特姆(John Sturm)是聖地牙哥縣最大Medi-Cal計畫合約32萬5000名受保成員之一，對於原有健保計畫可能失去合約，感到震驚。他未知自己將可維持看診哪些醫師？需多長時間才可轉換計畫？

不過，加州健保計畫選擇並非堅持不變。未得標的保險公司，將對競爭對手與州政府進行申訴，由於每年合約價值數十億元，向營運Medi-Cal的加州衛生保健服務部門(Department of Health Care Services)申訴失敗的保險公司，可能將告上法庭。這個情況將導致最後決定推遲數個月或數年。州府衛生部門希望新合約覆蓋範圍，可自2024年1月1日開始。

州府官員希望在今年剩餘時間與2023年全年，確保所選擇的健保計畫能做好工作，其中包括有足夠覆蓋範圍，提供被保人儘量減少醫療照護中斷。

加州衛生保健服務部門主任巴斯(Michelle Baass)表示，在過渡時期，會員醫療網絡與持續性將是最優先，有專門團隊將在轉換過度與連續性保險內容，與健保計畫合作。她指出，被保人享有連續照護權利，例如，若被保會員過去12個月內正在接受醫生照護，若滿足某些條件，被保人有權繼續看診醫師長達12個月。

競爭性招標過程，是為解決有關監控低於標準的健保計畫投訴問題。共有八家商業保險公司競標21個縣的Medi-Cal業務，被要求提交大量文件，詳細說明營運，包括過去的業績、供應商網絡範圍、是否可滿足新且更嚴格的合約條款。新合約目標提供質量、醫療保險公平性與透明度條款，並加強對醫療計畫經常外包病患照護的責任。