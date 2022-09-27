巴市遊民減少 安置方案見效

巴沙迪那市遊民調查受訪者背景。（記者趙健/製表）

據9月13日最新出爐的巴沙迪那市遊民 統計報告（Pasadena Homeless Count）顯示，2022年巴市遊民人數為512人，比十年前的數據下降了43%。同時，巴沙迪那市住房部（Pasadena Housing Department）公布了一份面向整個社區和遊民服務機構開展的該市遊民現狀反饋的線上調查結果。

這份反饋調查顯示，2021年該市有277位遊民擺脫了無家可歸的狀態。在這些獲得新生活的「前遊民」中，90人獲住了巴市提供的永久性住房，113人通過遊民快速安置項目獲得了幫助，其餘74人則獲得外市永久性住房項目，從而解決了住房問題。

此次調查還就現行的各項主要遊民安置方案的實際效果投票 ，其中，「擴展街道」方案獲得了35%的最高支持率，被認為是當下效果最好的安置方案。有關「當前遊民安置方案哪些有待改進」的問題，62%的受訪者認為「永久性住房方案」最需要改進；40%的受訪者認為，在對遊民進行心理輔導方面需要提高；另外有36%的受訪者則認為，提供臨時性庇護 所及中期住房的方案有待改進的空間最大。

巴市遊民項目協調員Jennifer O'Reilly-Jones表示，「此次調查作為正在進行的更廣泛、全面的和系統分析的一部分，包含對了對重點人群的採訪，同時聽取了那些遊民安置服務機構等主要利益相關者的聲音。」

Jennifer 還表示，「巴沙迪那市在過去幾年獲得一些資金支持，隨著更多資金援助計劃的到來，我們急需更新一份關於如何分配資金的戰略計劃。」