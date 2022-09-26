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加州期中選舉公投案：「1號」禁止限制生育自由

記者丁曙／綜合報導
捍衛墮胎權的婦女們舉牌「我的身體我作主」。（Getty Images）
捍衛墮胎權的婦女們舉牌「我的身體我作主」。（Getty Images）

第1號公投案（Proposition 1）又名州憲10號修正案（SCA 10），禁止州否定或干涉個人的生育自由（Proposition 1: Prohibits the state from denying or interfering with an individual's reproductive freedom），涉及是否修憲明文賦予墮胎和避孕權利。

加州憲法明定，捍衛生命和自由、獲取、擁有和保護財產，以及追求獲得安全、幸福和隱私，是不可剝奪的權利，沒有正當的法律程序或法律的平等保護，不得剝奪一個人的生命、自由或財產。現行法律即《生殖隱私法》（Reproductive Privacy Act），宣布每個人擁有基本的隱私權生育決定，並禁止加州否認或干涉一個人選擇或獲得墮胎的權利，或需要流產時保護該人的生命或健康。

SCA 10修改加州憲法，禁止加州否認或干涉個人、在他們最私密的決定中享有生育自由，這包括選擇墮胎的基本權利，以及選擇或拒絕避孕的基本權利。

該項加州憲法修正案源起女性合法墮胎權。1973年美國最高法院裁決「羅訴韋德案」（Roe v. Wade），賦予女性合法墮胎的絕對權利，在美國民權歷史上具有里程碑的意義。然而，2022年6月24日，美國最高法院以五票贊成、四票反對，推翻了「羅訴韋德案」的判決；並以六票贊成、三票反對，維護了密西西比州禁止懷孕15周後墮胎的法律，成為首個收回墮胎權的國家，引發極大爭議。

加州是支持墮胎權的民主黨票倉，加州墮胎權乃根據州憲法的私隱權，而聯邦最高法院的保守派法官，認為私隱法未保障墮胎權，故加州支持者希望修憲明確列明墮胎受州憲法保障。

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墮胎 加州 隱私

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