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加州23日起口罩令鬆綁 非重病區免戴

記者楊青／綜合報導
洛杉磯環球影城，擁擠的人群中幾乎沒有人戴口罩。（記者邵敏／攝影）
洛杉磯環球影城，擁擠的人群中幾乎沒有人戴口罩。（記者邵敏／攝影）

在白宮宣布疫情結束之後，加州將從23日（周五）開始放寬戴口罩的建議，這也是七個月來加州對新冠病毒狀況防禦的首次官方鬆綁變化。洛杉磯縣公共衛生局表示，將與州衛生官員命令的變化保持一致，該命令允許在懲教設施和遊民收容結束强制口罩令，除非爆發疫情，否則可以選擇在設施中是否戴口罩。

從今年2月以來，加州及洛杉磯等公衛部門一直强烈建議每個人，無論是否接種疫苗，當處於室內公共場所和企業中時，都要戴口罩。這一建議目前轉折性放鬆。

加州公共衛生廳計畫從23日開始放鬆口罩建議，包括僅在新的疫情造成陽性及住院率很高的情況下，才恢復戴口罩。而在疫情影響不明顯地區、監獄、遊民收容中心以及避暑中心，强制口罩令都將結束。

截至上周，加州58個縣中有35個縣的疫情沒有顯示出明顯影響，沒有醫院產生重大影響。加州公共衛生廳建議各地可根據自己的實際情況，對戴不戴口罩給出建議。但如果疫情再次爆發，不排除將在某些特定地區再度實施口罩令。

加州將從23日本周五開始放寬戴口罩的建議，在疫情影響不明顯地區强制口罩令都將結束...
加州將從23日本周五開始放寬戴口罩的建議，在疫情影響不明顯地區强制口罩令都將結束。（記者楊青／攝影）

根據公衛部門的相關數據，加州疫情指標持續改善當中。在截至9月13日的一周期間，加州日均新增感染5900例，大約是今年夏天高峰期的四分之一。同時，加州的陽性住院人數也在持續下降，截至19日（周一）為2313人，相當於今年夏天的一半。

儘管如此，公衛部門還是建議在重病和高危人群區域戴口罩，包括醫療照顧設施和長照中心（health care and long-term care facilities）。建議戴口罩的人包括感染者的「密切接觸者」，建議在密接最後一天的十天内都戴口罩。凡是與確定感染者在確定病情的24小時内，曾經同處室内至少15分鐘的人，都定義為密接者。

感染者仍被要求在首次出現症狀，或首次檢測呈陽性之日（如果沒有症狀）後，至少在家待五天。如果他們的快速檢測結果為陰性，最早可以在第六天結束隔離，並且通常可以在第11天開始時結束隔離，無需檢測結果為陰性。

但州公衛部建議在第六天到第十天離開隔離區時仍要戴口罩，尤其是在室內環境中。

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