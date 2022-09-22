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卡森瓷器店 華人CEO遇害 警視為凶殺案

記者張宏／洛杉磯報導
案發地點是卡森市東德爾阿莫大道（East Del Amo Blvd.）1700 街區的一家公司。（取材自谷歌地圖）
案發地點是卡森市東德爾阿莫大道（East Del Amo Blvd.）1700 街區的一家公司。（取材自谷歌地圖）

位於卡森（Carson）一家經營中國瓷器的進出口公司20日凌晨發生命案，49歲的嘉甸那（Gardena）華人男子王曉義（Xiaoyi Wang，譯音）被刺殺，目前警方還沒有嫌疑人的消息。根據網路資料，王曉義是這家公司的執行總裁（CEO），從2006年經營至今，目前該公司網站因為此事已暫停服務。

根據網絡資料，49歲的王曉義經營一家亞洲東方瓷器和家居飾品的進出口公司，主要產品包括景德鎮瓷器和室內燈具等。該公司年收入大概在52萬元左右，僱有大概四名員工。他從2006年開始擔任該公司的CEO，其在嘉甸那住宅是市值90萬元左右的三室獨立屋。

該公司21日工作時間電話無人接聽，網站也貼出「因為緊急狀況，辦公室現在關閉，無法處理訂單」的告示。

洛杉磯縣警局20日（周二）早上6時20分左右接到報警電話，前往卡森市東德爾阿莫大道（East Del Amo Blvd.）1700街區的一家公司，抵達現場後發現王曉義已當場死亡。 警方在現場發現受害者身體和頭部受了重傷，被鈍器傷害，現場宣布死亡。死亡原因將透過驗屍後決定。

在案發現場附近工作的華人丁先生表示，他雖然不認識死者，但案發周圍附近主要都是倉庫和卡車公司，住家少，所以人口沒有那麼密集，尤其是在非工作時間，路上幾乎沒有人。倉庫周遭空地也比較大，如果真的發生危險，恐怕鄰居也很難聽到呼救。尤其在疫情後，這裡治安變差了，因為倉庫常存有商品貨物，因此盜竊機率也增加。很多倉庫增強了監控，除了安裝防盜竊裝置，甚至有倉庫僱傭24小時警衛在外面守護。

目前警方尚沒有逮捕任何人，也沒有公布嫌疑人信息，不過據知情人表示，命案組已經掌握線索，具體要等破案才會公布細節。警方表示，死者在該公司工作，且前一天晚上一直在裡面工作。他是由另一位同事發現的。洛縣警局將此案視為凶殺案，似與幫派無關。警方呼籲任何知道死亡信息的人，致電洛縣警局凶殺組，電話 323-890-5500，或滅罪熱線 800-222-TIPS。告密者也可以使用網站 lacrimestoppers.org。

公司網站也貼出因為緊急狀況，辦公室現在關閉，無法處理訂單的告示。 （網路截圖）
公司網站也貼出因為緊急狀況，辦公室現在關閉，無法處理訂單的告示。 （網路截圖）

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