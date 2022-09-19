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華埠日益繁榮 亞裔老人生活卻陷入窘境

記者王若然陳開、張庭瑜／洛杉磯報導
華埠50年歷史中餐廳高朋飯店歇業。（本報資料照片）
華埠50年歷史中餐廳高朋飯店歇業。（本報資料照片）

洛杉磯華埠是許多早期移民洛杉磯的第一代華人聚居地，承載了無數老一輩人打拚和生活的記憶。但如今的華埠已經今非昔比，資本的湧入推動華埠無法避免的變遷，一家家老店陸續關閉，舊房子淹沒在一輪輪的開發案中。然而隨著華埠經濟起動發展，卻沒帶動仍在這裡居住的亞裔老人的發展，老人的生存環境反被擠壓，生活愈加困難。

中餐廳熄燈 傷感

8月末，華埠又一家華人老字號中餐廳歇業。8月29日，是高朋飯店營業的最後一天。這家餐館1972年營業至今，已有50年歷史。高朋飯店歇業，讓許多華裔年長者感到惋惜。有華人年長者表示，高朋飯店是華埠第一批非廣式菜色餐館；開門營業的那個年代，來自中國內陸及台灣等地的移民，剛開始逐漸增多。彼時，洛杉磯中餐館大多仍以廣式為主。

高朋飯店老闆sylvia想要退休，是飯店歇業原因。她表示，從父親手中接過餐館生意，40多年來每週工作六天，每天工作十小時，讓她感到非常疲勞，如今想要好好享受一下生活。

正如高朋飯店的營業，象徵著非廣式中餐進駐洛杉磯華埠的時代到來；它的歇業，也象徵著傳統中餐在華埠面臨轉型。對於華埠年長居民來說，對熟悉街坊老店的消逝，難免會感傷；因為對他們來說，相比時髦的新店，或許更喜歡這些熟悉的老味道。

租金漲 老公寓求售

除了熟悉的餐館正在不斷離開，華埠年長者，在居住條件上也面臨不小挑戰。

洛杉磯華埠的國泰老人公寓，有近300住戶，是華埠華裔老人聚居的主要公寓之一。不過這棟大樓目前面臨被出售的窘境。羅省中華總商會會長莊佩源表示，公寓負責人蔡啟光想要以1億3000多萬出售公寓。考虑到租金高，能吸引到更多買方，賣出心儀價格，公寓管理方現在想把租金從每月1700元調漲至2700元。而且這不是公寓管理方第一次想調漲租金，早在三個月前，就想調漲租金至2400元。但在租戶聯名抗議下，沒有成功。

除了調漲租金，國泰老人公寓在過去一年多是非不斷，多位年長者曾有長達兩個月時間，沒有電梯可搭乘、洗衣機可使用。期間年長者都需自提重物攀爬至16樓單位。

對於公寓住戶的指控，記者兩次致電公寓負責人蔡啟光，截至發稿，他還沒有回應。

 無綜合超市 難採購

除了住房問題，華埠居民的日常採購也變得困難，讓亞裔老人有如身處「食物沙漠」中。華埠僅剩的最後兩家綜合超市G&G超市和愛華超市，分別於2019年底搬走。原因是超市所在土地易主，新房東增加租金、增收停車費等，讓這兩家超市無法負擔繼續經營。

其實華埠兩家老牌超市被迫關門，是華埠無數傳統產業逐漸消亡的縮影。例如號稱旨在為洛杉磯表現不佳的商業地產增值的Redcar properties地產公司，長期以來一直活躍在華埠。

2020年3月，華埠的The Shop廣場被其買下。當時Redcar地產公司就讓該廣場的攤販搬走，其中一些攤販們被迫遷移到朝代廣場經營，隨後Redcar地產公司又將朝代廣場買下，引發當地商販和居民抗議。朝代廣場是當地老僑主要的購物中心，有數十家攤販販賣各式傳統服飾、家電用品、兒童玩具等日常生活品。居民們認為，廣場被開發商買下改造，會阻斷當地攤販們的生計，也抺去了裝載著幾代人回憶的場所。

有些民眾認為華埠近期的種種轉變是積極改革的一面，隨著新設單元及建設案進駐華埠，華埠也逐漸由傳統走向新型態，不但開設音樂節、文創市集、夜市等年輕人活動，更集結新生代團體合辦活動，試圖將華埠社群再度推向主流社會的版面中，帶回人潮。

國泰公寓老人抗議公寓管理層。（本報資料照片）
國泰公寓老人抗議公寓管理層。（本報資料照片）

華埠 租金 洛杉磯

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