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洛杉磯縣警查政委案 法官下令停止搜查電腦

洛杉磯訊
在住宅外的採訪中，縣政委庫爾表示這些指控「完全是虛假的」。（FOX電視台截圖）
在住宅外的採訪中，縣政委庫爾表示這些指控「完全是虛假的」。（FOX電視台截圖）

洛杉磯警察局與洛杉磯縣政委員會高層角力繼續升級。洛杉磯縣高等法院的一名法官下令洛縣警員停止搜查日前查獲的縣政貪腐案中相關的電腦，這些電腦是洛縣警察局在兩天前開始的對洛縣縣政委員庫爾（Sheila Kuehl）、大都會交通管理局和一家家庭暴力非營利組織的大規模調查的突襲行動中查獲的。

這是本次洛杉磯縣警局大規模調查行動的最新轉折，本月14日，洛縣警局獲得洛杉磯法庭的搜查令，對縣政委員庫爾位於聖塔莫尼卡的家進行了突查。庫爾是洛縣警局局長維拉紐瓦的主要批評者，主張將其趕下台。

就在警局突查行動開始十多小時候，洛杉磯高等法院法官William Ryan發出一份命令，叫停警局對庫爾及相關人員的電腦搜查。庫爾的律師同時向法庭提出申請，要求法官放棄用於沒收設備的搜查令。

庫爾律師辯稱，本周發出的搜查令是非法的，因爲它沒有遵守另一位法官關去年在同一案件中發出的「相同逮捕令（an identical warrant）」的裁決。

洛縣警察局發言人16日一份聲明中指出，洛杉磯縣沒有為洛縣警局提供可以應對縣政府法律挑戰的律師，是非常不公平的。

洛縣警察局大隊長Lorena Rodriguez表示，洛縣政府的作爲正是洛縣警局局長維拉紐瓦這些年一直指出的，洛縣縣政委員對警局一再的阻撓、干涉和政治惡作劇，洛縣警局目前處於沒有法律代表的境地，因爲洛縣政府爲了打擊警局，不支付法律代表費用，警局方面在本次事件上只能尋求無償律師的義務幫助。

目前Ryan法官的命令僅僅限於停止搜查庫爾和其密友吉根（Patti Giggans）等人的電腦，不適用於從她們家中和辦公室查獲的材料。庫爾和吉根6日都沒有在法庭上對搜查令提出質疑。兩人同時都否認有任何不當行為。

庫爾16日在一份聲明中表示，她對法官的命令感到滿意，並表示「渴望看到這種侵入性和報復性的仇殺結束」。

洛縣警長Rodriguez則在一份聲明中說，如果庫爾和吉根真像她們辯稱的那樣清白，那為什麼會害怕自己的電腦内容會被公開？

洛縣警局在本次大規模突查開始時表示，此次行動的目的是調查一起價值超過80萬元的合同貪腐案。

洛杉磯大都會交通局（Metro）從2014年到2020年授予一個非營利組織運營一條報告公共交通性騷擾的熱線電生話。該熱線「完全失敗」，但合同仍然在沒有競爭性投標或分析的情況下延長而合同的獲得者，與大都會交通局與洛縣某些縣政委員有關。

經營這家非營利組織的庫爾和吉根與洛縣警長維拉紐瓦此前發生了激烈衝突，並要求他辭職。維拉紐瓦聲稱他已經迴避了本起調查，以避免利益衝突。

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