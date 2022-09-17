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加州州長紐森簽「不容仇恨」法案 明年執行

記者陳懿／洛杉磯報導
反仇視亞裔遊行。（照片由Yahoo!News提供）
反仇視亞裔遊行。（照片由Yahoo!News提供）

加州州長紐森（Gavin Newsom）13日簽署「不容仇恨」法案（SB1161以及AB2448），嚴厲禁止在加州公共運輸和車廂內，任何因種族引起的仇恨和騷擾行為，並將在2023年1月1日開始執行。

由州參議員閔大衛（Dave Min）撰寫的「提高大眾運輸乘客的安全法案」（The Increase Safety for Public Transit Riders Bill AB2448），將通過深入了解騷擾的發生地點、時間、原因，以及此事件對公共交通乘客的影響，來促進乘客在路上的安全。

SB 1161法案將和聖荷西大學峰田交通研究所（Mineta Transportation Institution at San Jose State University）合作，為加州公交運營商創建社區調查收集數據，創建解決方案和加強乘客的安全。

亞裔仇恨組織的聯合創辦人辛西雅崔（Cynthia Choi）表示，非常讚賞紐森州長簽署這些法案為法律，所有的加州人在公共運輸上應該感到安全，但是許多研究顯示多數的女性、年長者，以及部分的少數族群，都曾在搭乘公共運輸時受騷擾。

由眾議員丁右立（Phil Ding）撰寫的「保護客戶在企業商店中的公民權力」法案（The Protect Customers’ Civil Rights at Business Bill AB2448），將指示加州政府公民權利部創立一個利點計畫，以激勵各企業創造安全且溫馨的環境。

丁議員表示，消費者有權利在企業商店中感到安全，而員工需要相對應的培訓以確保這點。目前，加州的民權法沒有充分保護消費者在超市買菜或在餐廳吃飯時受到口頭騷擾或恐嚇，而這項法案能為所有加州人創造一個舒適安全的空間。

2020年3月至2022年3月之間，留下紀錄的亞裔仇恨事件超過1萬起，其中四分之三的案件發生在公共空間，例如：大街上、大眾運輸上，以及企業商店中。雖然這些法案是因反仇視亞裔而啟發的，但也將保護到其他少數族群。

加州 亞裔 紐森

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