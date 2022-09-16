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日經：美股市、房市等3大泡沫 出現「雷曼級」警訊

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30年期房貸均利6.02% 南加7月房屋銷量 同比減35%

編譯組／綜合報導
全美30年期房貸利率平均已達6.02%。（本報資料照片）
全美30年期房貸利率平均已達6.02%。（本報資料照片）

聯邦房屋抵押貸款公司「房地美」（Freddie Mac）15日公布的調查結果發現，全美30年期房貸利率平均已達6.02%之際，今年7月，南加房屋銷售量就比去年同期減少了35%。

30年期房貸利率已高於上周的5.89%，也是2008年11月的6.04%後再度攀上6.00%的高位。同時，值得購屋者留心的是，房地美的利率估算是假設貸款人信用優良且頭期能付20%，因此經濟條件差的人利率可能更高。

受到新冠疫情影響，一年前的30年期房貸利率平均只有2.86%，但是隨著通貨膨脹加劇、聯準會（FED）持續升息，利率因此再度攀上高峰。同時之間，再融資的15年期貸款利率也由5.16%升至5.21%，一年之前僅2.12%。未來如果情勢不變，利率還有可能再度攀高，房仲業者預估，高利率將會衝擊房市需求，導致房價在2023年下跌。

跡象之一是，今年7月，南加房屋銷售量就比去年同期減少了35%，中位價只上升了8.8%，但回顧今年4月時，中位價可是年增17%。利率大增，購屋者要負擔的錢就更多，與去年同期相比，74萬元的房子、頭期款20%，利率增至6.02%，代表月付額增加1105元。74萬元正是南加7月時的中位價，如果房價100萬，月付額增加1494元。

房價最大的變數還是來自聯邦利率是升還降，但是其他因素也不可忽略，除了通膨之外，還有就業市場的缺人是否趨緩。但是專家認為，勞動市場的需求仍然強勁，加上經濟衰退的風險不高，通膨還可能維持高位，因此房貸利率短期內恐怕難以降低。

利率 貸款 南加

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