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老師命喪美國 華婦不敢讓兒子留學

記者邵敏／洛杉磯報導
加州屋崙華埠的牙醫徐麗麗8月21日遭劫匪槍殺。圖中白車為劫匪車輛。 （監控視頻截圖）
加州屋崙華埠的牙醫徐麗麗8月21日遭劫匪槍殺。圖中白車為劫匪車輛。 （監控視頻截圖）

留學美國曾是許多華人學生夢寐以求的事，但最近幾年，由於中美關係惡化、新冠疫情管控等各種原因，來美留學急劇下降。不少華人家長更表示，當地的暴力犯罪、槍枝氾濫，也是他們放棄讓孩子赴美留學的重要原因。

上海華人家長肖女士，幾年前就開始計畫孩子留學美國的事，但最近發生的一件事情，讓她放棄這項念頭。肖女士在接受本報記者電話採訪時，情緒非常低落，她說：「我的大學老師上個月在美國被槍殺了，第一時間聽到這個消息時，我根本無法相信。」

肖女士說的大學老師，就是加州屋崙（Oakland，又譯奧克蘭）華埠牙醫徐麗麗（Lili Xu）。8月21日的一次持槍搶劫案件中，60歲的徐麗麗遭劫匪連開三槍，不幸遇害，這起事件震動加州華人社區。

徐麗麗畢業於上海第二醫科大學（現為上海交通大學醫學院），曾留校任教，而肖女士正是徐麗麗當年的一名牙科專業的學生。

老師在美國被槍殺，肖女士同班同學在社交媒體群裡發布這則消息，大家都非常悲痛。

肖女士說：「徐老師在美國開牙科診所，事業非常成功，我們以前都很羨慕她，很難接受她竟然在美國街頭被搶劫槍殺的事實，這簡直就是電影裡的情節。」

肖女士的妹妹幾年前移民定居美國，因此她很早就有讓兒子赴美留學的想法，計畫孩子初中畢業時，直接到美國讀私立高中。

為了實現這個目標，肖女士做了很多準備，包括請外教老師上一對一英文課，找中介機構聯繫申請美國高中，甚至打算在美國購置房產，但徐麗麗的這起案件讓她放棄了所有的計畫。

肖女士表示，之前也聽聞美國槍枝氾濫，犯罪猖獗，但都是從新聞裡看到，沒怎麼當回事，當有一天自己熟悉的人遇到這樣的事情，她感覺非常恐怖，「以前我總認為，美國的槍擊事件概率極低，不會發生在自己身邊，為了孩子的前途，我付出很多，真的很想讓他早日出國留學。」

如今作出放棄留學的決定，對於肖女士一家來說非常艱難，因為之前一直計畫出國，兒子幾乎放棄了國內的中文教育，現在馬上面臨中考，考一個好的高中非常困難。

肖女士不得不為孩子做另外的計畫，「如果考不上好高中，那我就讓他讀上海的國際學校，高中四年後再做打算。」

孩子讀國際學校意味著不準備參加中國的高考，高中畢業後申請國外院校。

肖女士說，現在身邊很多家長都在考慮讓孩子去英國留學，「以前大家都會把美國作為第一考慮，但這幾年中美關係不好，再加上天天看到新聞報導美國的各種犯罪案件，很多人都不願意去美國，改去歐洲。畢竟孩子的人身安全最重要，沒必要冒著風險出去讀書。」

暴力犯罪、槍支氾濫，是很多華人放棄孩子來美留學的重要原因。（Unsplash.c...
暴力犯罪、槍支氾濫，是很多華人放棄孩子來美留學的重要原因。（Unsplash.com）

華人 加州 暴力犯罪

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