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港深通關名額腰斬 轉機風險增

本報記者╱洛杉磯報導
港深通關預約名額從2000減至每日僅1000個。（本報記者╱製表）
港深通關預約名額從2000減至每日僅1000個。（本報記者╱製表）

自中美航班的「對等原則」施行後，赴中航班的機票價格居高不下；9月直飛中國的航班幾乎全部取消，不少華人深受其害。12日出台的港深通關預約名額，從2000個減至1000個，讓轉機的風險也大大增加。不過近來有消息稱航空公司突然放票，有民眾幸運搶到低價機票，這對有意年底回國的人無疑是久違的好消息。

據本報此前報導，目前暫停四家中國航司從美國飛往中國的26個航班。這一決定直接影響到廈門航空、國際航空、南方航空和東方航空在9月5日至28日的航班。暫停的航班包括從洛杉磯飛往中國的19個航班，和從紐約飛往中國的七個東航航班。從9月來看，民眾想直飛中國可謂難上加難，航空公司受此影響，機票價格至少漲了25%。

不過近日在社交媒體「小紅書」上有消息稱，10月往後的直飛機票部份日期價格驟降，尤其是商務艙有特價推出，留言區民眾紛紛詢問機票代理有關購買事宜。對此，華人票務Jay表示，前幾日確實有短短一陣航空公司放出很少的低價票，不過目前直飛機票的經濟艙整體價格還保持在4000到5000元，而且就目前中國的防疫政策來看，價格短時間內應該不會回調。

直飛這條路的代價過高，也導致民眾選擇轉機回中國，大部分人現在選擇經香港或者泰國等地轉機。但是根據香港直通車公眾號消息，因為深港兩地當前疫情持續，隔離人員增多，隔離酒店需要量提升難以負荷。9月12日起港深通關預約名額從每日2000個減至1000個。以往供八類特殊人士申請的人文關懷通關名額也減至三類。分別是直系親屬近期病危或去世，需要參加法庭開庭人員和參加重要考試人員。

Jay表示，從香港轉機這條路首先機票很難買，而且「搖號」的形式也讓不少人困擾，加上在香港隔離的費用，其實不比直飛划算多少。現在有些人會選擇從歐洲轉機，在當地需停留一天，不過風險在於如果在當地檢測成陽性，會被強制要求回到出發地。

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