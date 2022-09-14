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洛縣爆猴痘死亡病例 全美首宗

記者邵敏／洛杉磯綜合報導
實驗室培養的受感染細胞（藍色）中發現的猴痘顆粒（紅色）。 （國家過敏和傳染病研究所)
實驗室培養的受感染細胞（藍色）中發現的猴痘顆粒（紅色）。 （國家過敏和傳染病研究所)

洛杉磯縣公共衛生官員9月13日（周二）證實，當地居民因感染猴痘（monkeypox）死亡，這是美國已知的首例該病毒導致的死亡。

據美聯社報導，洛縣這起病例被認為是美國首個因感染猴痘病毒而死亡的病例，但聯邦疾病防治中心（Centers for Disease Control and Prevention，簡稱CDC）目前尚未確認任何死亡病例。 CDC發言人表示，他們正在與洛縣官員合作，確定相關細節。

洛縣公共衛生官員在新聞發布會上指出，死者的免疫功能嚴重受損，並一直在醫院接受治療。

新聞稿稱，公共衛生局向失去親人的家人和朋友，致以衷心的哀悼。范德堡大學醫學中心（Vanderbilt University Medical Center）傳染病科教授威廉．沙夫納（William Schaffner）博士在一封電子郵件中指出，這名患者的免疫系統受損，病毒進入身體後，以不受控制的方式繁殖，並且擴散到多個器官系統，導致身體出現嚴重故障。

據悉，猴痘病毒通過與感染者的皮膚接觸，或呼吸道飛沫傳播，感染之後可能非常痛苦。但猴痘導致的死亡極為罕見，通常會影響嬰兒、孕婦和免疫系統較弱的人，例如愛滋病毒患者。衛生官員建議，任何免疫功能低下且懷疑自己患有猴痘的人，應儘早尋求醫療護理和治療，並在患病期間繼續接受護理。

CDC的數據顯示，截至9月13日，美國今年已報告了近2萬2000例可能或確診的猴痘病例，是全球猴痘病例最多的國家，其中加州記錄了全國最多的病例，共有4300名。有關猴痘的更多信息，請訪問洛杉磯縣公共衛生局網站 （County of Los Angeles Public Health website）。

猴痘 洛縣 CDC

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