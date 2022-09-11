加州房價 47年來平均漲7 .1% 只輸佛州

根據橙縣紀事報專欄作者藍斯納（Johnthan Lansner）撰文指出，加州是全美第二不可預測的住房市場。

藍斯納根據聯邦住房金融局（Federal Housing Finance Agency，FHFA）追蹤47年來各州表現季度指數（quarterly indexs），研究自1975年來12個月的價格變化，包括虧損期份額、價格變化和州排名波動性與平均收益等，發現加州的房價 不可預測性，僅次於康乃狄克州。

排名第三至五為羅德島、夏威夷和佛蒙特三州。

至於房價最可預測的州為肯塔基州，之後是北卡羅來納、南卡羅來納、堪薩斯和內布拉斯加州 。

而加州的競爭對手德州排名第14，佛羅里達州26。

藍斯納文中指出，沒有一個州的價格，在24個季度中同比下降。

自1975年以來，房價平均下跌17%，加州在這部分中排名第四，自1975年以來12個月的表現中，下跌25%。

藍斯納指出「我的追蹤表格中，發現加州在全美排名波動幅度最大，價格波動方面排名第四。」

對加州人而言，好消息是房主在47年中，房價年平均上漲7.1%，在各州中排名第二。

截至6月的一年中，加州房價上漲21.3%，漲幅是47年來第13大。漲幅最大的是佛羅里達州（30%）、亞利桑納州（29%）和田納西州（27%）。漲幅最小的為華府特區（11%），其次是北達科他州（13%）和路易斯安那州（13.5%）。

若從政治層面上來說，根據黨派劃分支持拜登政府的「藍州」與不支持拜登的「紅州 」區分，藍斯納指出，紅州房價更可預測（平均排名第19位），藍州平均排名第33。

過去一年紅州回報率更高（紅州比藍州為20.3%比19.5%），但長期價格漲幅較小（自1975年以來，紅州每年上漲4.5%，藍州5.5%）。