熱浪來襲 民眾紛前往商場、社區中心避暑

民眾在消費過後停留商場休息吹冷氣。（記者張庭瑜／攝影）

南加熱浪來襲，並正逢勞工 節長周末，民眾除了在家裡大開冷氣應對酷熱的天氣，也有人選擇前往附近的社區中心或購物商場避暑納涼。

勞工節長周末，洛杉磯縣各地面臨氣溫爆表的炙熱天氣，華人密集的亞凱迪亞市（Arcadia）知名的西野商場（Westfield Santa Anita），吸引不少人前去逛街順便吹冷氣，以致人山人海。

劉小姐就說，家裡只有先生和她，覺得開空調太浪費，便決定出門逛街及享受免費空調。獨自在西野商場閒逛的王先生則說，家裡的冷氣機正好壞了，偏偏遇到勞工節長周末，修理人員不肯前來「救命」，只好到商場吹冷氣。他笑說，「我這才感覺我活過來了！」

民眾於天普市社區中心納涼避暑。（記者張庭瑜／攝影）

除了商場之外，許多市府也開放社區中心給民眾納涼避暑。在天普市社區中心避暑的劉雪倫（Sharon Liu）與吳大衛（David Wu）表示，平時都會在社區中心旁的公園散步運動，因此市府開放納涼中心，他們馬上就知道。提及天普市對民眾特別好，每年都會開放社區中心給民眾避暑，更會打電話通知，避免民眾錯過重要消息。

極度高溫 也讓國家氣象局不斷發出高溫和過熱警告，提醒民眾熱浪將持續到周二，需注意避暑，避免得到高溫疾病。

如何應對高溫似也變成民眾都需要應對的重要課題，加州 獨立電力供應系統商(California Independent System Operator，簡稱 ISO)表示，在熱浪期間，電力需求攀升。

因此，ISO 一直處於「緊急能源警報」狀態，將使用所有可用資源來緩解全州的電力過度需求，包括緊急減載計畫和備用發電機。

截至4日，ISO已經傳出麗浪多灘市（Redondo Beach）和艾爾塞岡度市（El Segundo）在內的三個燃氣發電廠，已經發生部分停電狀況。

加州緊急救難辦公室(California Office of Emergency Services)發言人弗格森（Brian Ferguson）表示，美國西部大部分地區都被熱穹頂籠罩，不但讓加州處在高溫，也讓火災風險及電網壓力持續升高。目前緊急救難辦公室已準備好消防車、運水車和其他消防資源，以便各縣能在災情發生時第一時間作出應變動作。

范杜拉縣奧克斯納（Oxnard）國家氣象局氣象學家西拉德（Joe Sirard），5日聖費南度（San Fernando）、聖蓋博（San Gabriel）和聖塔克拉利塔（Santa Clarita ）地區的最高氣溫，在華氏105到110度之間。

西拉德也建議老年人和有潛在健康問題的人，留在室內或前往指定的降溫中心，也盡量避免在下午4到9時之間使用電器。