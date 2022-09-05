南加州熱浪又逢暴風雨 民眾小心防災

國家氣象局向洛杉磯縣和聖伯納汀諾縣發出嚴重雷雨警報。（示意圖，取材自Unsplash.com）

國家氣象局（National Weather Service）4日偵測到一陣來勢洶洶的強風暴雨 ，並向預計將受影響的洛杉磯 縣和聖伯納汀諾縣發出嚴重雷雨警報。由於氣溫持續上升，南加這幾天的天氣將更加險峻。

國家氣象局一共偵測到兩場雷陣雨，一個在洛杉磯縣Pinon Hills附近，以每小時10哩速度向西前進。另一場雷雨在聖伯納汀諾縣靠近I-15公路附近，以每小時20哩的速度向西前進。

洛杉磯縣將受影響的地區包括：洛杉磯湖（Lake Los Angeles）、棕櫚谷（Palmdale）、梨花鎮（Pearblossom）、亞諾（Llano）、小石城（Littlerock）、瓦耶爾莫（Valyermo），以及部分的138公路。

聖伯納汀諾縣將受影響的地區包括：勝利谷（Victorville）、蘋果谷（Apple Valley）、部分I-15公路、阿特蘭多（Adelanto）、海倫戴爾（Helendale），以及歐若格蘭德（Oro Grande）。而在聖伯納汀諾縣的箭頭湖地區，大雨將維持兩天。

相關組織呼籲民眾在大雨和雷電來襲時，盡可能躲在大樓室內最底層，還有在家中準備好防風防雨的措施。