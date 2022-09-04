騙子假身分購車 華人車行損失數千元

近日，一名顧客冒充他人身分將車騙走，使華人車行蒙受數千元損失。（本報檔案照）

幾天前，本報報導有人假裝試車，在南加州某華人 車行快速將車開走。近日南加州又有一家華人車行匿名爆料稱，就在最近又有客戶假藉他人身分貸款 買車，因信譽良好獲得零首付優惠，結果車和人消失無蹤，上演零元購車的把戲。

這家車行負責人陳先生介紹，今年7月，有一名西裔男子到店裡買車。此人40歲上下，穿著得體，當時並沒有覺得有何不妥。該男子與店員詳談一番後，選定一輛2015年的Honda Civic轎車。車子里程約有6萬哩，價值在1萬5000元左右。

談妥價格後，店員給這名西裔客戶辦理貸款買車事宜。陳先生說，從他提供的個人資料，包括駕照 、SSN等信息來看，信用分數很高，因此給他拿到了零首付優惠。

然而一個月後，銀行沒有如期收到這名客戶的還款。幾次聯繫不到當事人，銀行就聯繫車行去把車拖回來。再經過深入調查，發現這名男子竟盜用他人的ID和SSN帳號。陳先生回憶說，那名男子談吐間風度翩翩，根本不像一個騙子。車行經營這麼多年，也有碰到過客人還不起貸款，車子被拖回來的情況，但盜用他人身分騙貸款騙車卻是第一次。

陳先生說，車行後來僱用專門的找車公司repo，花了幾千元才找到車。一般情況下，當貸款買車人無法按時繳付貸款，車行或銀行就會花錢僱用repo找到車並拖回來。repo找車「快、準、狠」，但費用也很昂貴。不過，並不是所有丟失的車子都可以通過repo找回，repo找車也有一定限制，例如如果車子在私人車庫或有鐵門的車庫，就不能被拖走。

陳先生表示，雖然車子被找回，但車行損失了幾千元，「現在這些人太猖狂了。」

此前本報報導過的華人車行Apollo Auto，有一名西裔男子在試車時，一踩油門將車開走，那名西裔男子同樣用了假駕照和假名字。該車行負責人傑森表示，車行之前從來沒有懷疑過客人用假身分買車，因為沒有出現過這種事情。如今世風日下，特別是疫情後，犯罪率明顯上升，騙術五花八門，層出不窮。他建議所有車行對客人的身分進行雙重查驗，以防萬一。傑森說，這樣做可以保護車行不受騙。但他同時也感覺很無奈，以前美國的誠信社會，為何變成如今這樣？