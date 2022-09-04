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加州面臨極端高溫周 州府發安全警告

記者丁曙／洛杉磯綜合報導
加州州長辦公室發布公告，指導民眾安全度過極端高溫周。（Getty Images）
加州州長辦公室發布公告，指導民眾安全度過極端高溫周。（Getty Images）

美西地區正在經歷一場極端高溫天氣（Extreme Heat），從9月1日（周四）持續到9月7日（下周三）。這一周整個加州的氣溫比正常情況高出華氏10到20度，預計本周末氣溫還將攀升。極端高溫危及加州人，特別是老年人和健康狀況不佳的人們。州長辦公室3日發布公告，提示加州民眾如何平安度過這場熱浪。

州長辦公室發布的公告，如何在極端高溫期間，保持安全要點如下：

如果住宅沒有空調冷氣，民眾可以去購物中心或公共建築停留幾個小時。如果必須在戶外活動，請穿輕便的衣服並塗抹防曬霜，避開一天中最熱的時間段以及並避免劇烈活動。

出汗會帶走身體所需的鹽分和礦物質，避免飲用含咖啡因（茶、咖啡和蘇打水）和酒精的飲料。

聯繫朋友和家人，提醒他們採取同樣的防暑降溫的措施。如果認識的老人或有健康問題的友人，請每天檢查兩次，預防他們中暑或有中暑跡象。了解與酷熱有關的疾病症狀，並準備好提供幫助。通過聯繫所在地區政府或致電當地衛生部門，查找當地開放冷氣的社區中心，去那裡暫避高溫。

加州獨立系統運營商（Cal ISO）已在9月3日發布了警報，假期週末和下周初可能還會發布額外的警報，鼓勵加州人在下午4點之前對房屋進行預冷，然後在健康允許的情況下將恆溫器調至78度或更高，並避免在下午4點至9點期間使用主要電器。

對工作場所健康和安全計劃有疑慮或需要幫助的雇主，可以致電加州職業安全與健康服務處（Cal/OSHA）諮詢，電話800-963-9424。有關工作場所安全和健康危害的投訴，可以秘密提交給 Cal/OSHA 地區辦公室。Cal/OSHA 的熱病預防計劃，包括針對加州雇主和工人的防暑降溫及多語言外展和培訓計劃的執行。Cal/OSHA督察員將在全州範圍內進行突擊檢查，確保工作場所的合規性。

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