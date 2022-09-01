超高溫來了 加州發布節約用電警報

國家氣象局發布超高溫警報，加州呼籲居民節約用電。（美聯社）

國家氣象局8月31日上午對美國西部地區發布「超高溫預警」（excessive heat warning），這是氣象局最高級別的警報。同時，加州 電網營運中心31日下午也發出「節約用電警報」（Flex Alert），要求居民節省能源。

氣象局氣象學家默達克（Brayden Murdock）說：「天氣會變得異常熱，尤其是內陸地區。到9月4日和5日，你會看到利佛摩（Livermore）和康柯德（Concord）等內陸地區的氣溫升到105度左右。」

加州獨立電力系統營運中心（California Independent Systems Operator，簡稱IOS）要求居民在下午4時到9時之間減少用電，例如將空調設置為78度或更高，若無人在家可設置為85度，以減少電網的負荷。

IOS主席麥澤（Elliot Mainzer）31日在記者會上表示，本周可能會實施2020年8月實施過的輪流停電，但並非無可避免，取決於加州人的省電情況。ISO估計，加州9月5日的用電量將超過4萬8000兆瓦。

默達克預測，南灣吉爾洛9月3日的氣溫會高達107度，東灣利佛摩9月4日的氣溫會接近或達到1950年創下的最高溫紀錄113度。默達克表示，灣區 所有地區9月4日和5日的氣溫，會比正常平均氣溫高出10到25度。

默達克說：「由於這波熱浪的中心並不在灣區，而是在內華達州。因此，灣區沿岸仍然可以感覺到些許微風。」

加州州長紐森 （Gavin Newsom）強調了氣候變遷在熱浪中扮演的角色，呼籲居民節約用電。

為了在氣候變遷時代維持穩定的供電，紐森已建議延長使用加州最後一座核電廠五年。加州最後一座核電廠是太平洋瓦電（Pacific Gas & Electric）負責營運的狄亞布洛峽谷核電廠（Diablo Canyon Nuclear Power Plant），原本預定在2025年之前關閉。