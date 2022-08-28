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從檢察官到法官 楊振威嶄露頭角

記者啟鉻／洛杉磯報導
河濱縣高等法院首位華裔法官楊振威（左一）與家人合影。（記者啟鉻／攝影）
河濱縣高等法院首位華裔法官楊振威（左一）與家人合影。（記者啟鉻／攝影）

華裔楊振威（Jerry C. Yang）8月26日宣誓就任河濱縣高等法院法官，創下該縣高等法院首位華裔法官就任的紀錄。楊振威是在8月初，被加州州長紐森（Gavin Newsom）任命為河濱縣高等法院法官，是七位被任命法官中唯一的華裔，也是河濱縣高等法院首位華裔法官。

談起任職，楊振威說，他擔任的是刑事法庭法官，需要對加州有關法條詳細瞭解，任務艱巨。

楊振威是南加州洛杉磯縣屬地哈仙達岡（簡稱：哈岡）居民，42 歲。他獲任命為高等法院法官前，擔任聯邦檢察長加州中央司法區河濱縣檢察官辦公室主任。 他擁有洛杉磯加州大學（UCLA）法學博士學位。此次獲任命，接替退休法官Lewis Jackson Lucky的遺缺。

法律歷練完整 家庭影響大

楊振威說，2005年自洛杉磯加大法學院畢業後，近三年時間在洛杉磯、河濱及橙縣高等法院處理民事案，後來進入聯邦檢察長辦公室擔任檢察官，處理刑事案。2009年12月開始在河濱縣辦公室工作，2016至2020年擔任河濱縣檢察官辦公室副主任，繼而晉升為主任。

談到華人父母對他教育的影響。楊振威說，在美國的普通華人家庭，父母都希望子女進常春藤名校，在子女職業選擇上，要求子女成為律師、醫師、會計師、工程師等。但他的父母並沒有這樣要求，而是給孩子們成長有更多的選擇，沒有給很大的壓力。他父親從事建築工作，曾帶他和弟弟到工地見習。他能體會到做工環境很辛苦，也能理解父親用意，就是如果不努力，將來就在這樣的環境下工作。未來前途只有靠自己努力，作為父母的幫助是有限的。

年少喜歡辯論 讀法律是興趣  

楊振威說，攻讀法律是他的選擇，因為他少年時喜歡與人辯論。在家裡，父母也喜歡向他與弟弟提出各種問題，內容很廣泛，有的涉及新聞、有的是政治、有的就是社會現象等，逐漸也形成辯論氛圍，讓他對律師職業有了嚮往，最終決定做律師。從事檢察官，也實現了他的想法。

他表示，當檢察官要學會很多調查案件方法，而且獨立性較強。從事聯邦檢察官，須與各執法單位協調配合，比如與聯邦調查局（FBI），以及其它執法單位，任何案件都可以處理。作為聯邦法官，若對檢察官起訴案件不認同，即使已經過了幾年，訴訟仍可撤銷，因此身為聯邦檢察官，工作挑戰很大。

而法官在他負責的法庭內，權力是很大的。但範圍之外，其權力就無法發揮。比如，法官可以要求檢察官對一個證人做進一步調查，但他沒有權力去調查。而檢察官就有這個權力，尤其是聯邦檢察官權力超大。

他指出，雖然一直在司法系統工作，但獲任法官，需要對加州刑事法規深入了解和研究，因為加州法律有自己的一套系統。

楊振威平時喜歡健身。（楊振威父親提供）
楊振威平時喜歡健身。（楊振威父親提供）

檢察官 加州大學 洛杉磯加大

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