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墨裔男試車變劫車 踩油門開溜 陪駕華裔店員險被拖行

記者王若然陳開、張庭瑜／洛杉磯報導
監控記錄下了嫌疑人搶車的全過程。（Apollo車行提供）
監控記錄下了嫌疑人搶車的全過程。（Apollo車行提供）

艾爾蒙地市（El Monte）的一家華人車行，近日發生了一起不可思議的搶車事件。一名假裝顧客的墨西哥裔男子借試車之際，幾秒內飛速將車開走，當時陪駕的華裔店員險被車門拖拽。

影音來源：世說新聞小組

這家名為Apollo車行的華人經理傑森介紹，事情發生在23日，當天發生的事件讓許多店員蒙上陰影。據傑森回憶，當時店內進來一名高高瘦瘦的墨西哥裔男子，他的手臂、脖子都有紋身，令他印象深刻。該墨西哥裔男本想直接進入員工辦公室，但被店員制止了。後在店員介紹下，他相中一款白色野馬轎車。

接下來，墨西哥裔男子在一名華裔店員陪伴下試駕。當車子停在門口時，墨西哥裔男率先上車，店員正要從車尾繞行至副駕駛位置。當店員剛要打開車門時，墨西哥裔男竟然一踩油門，車子快速衝了出去，消失在大街尾巷。店員也因此被拖拽了一下，幸好沒受傷。

傑森說，被盜的野馬轎車經過改裝升級，價值約3萬多。他說，在店裡營業這麼多年，第一次碰到這樣的搶車手法令人震驚。當他和其他店員回想起來也有些害怕。該名墨西哥裔男子帶有黑色背包可能有武器。他說，「不確定是哪個黑幫的。」當時他要闖進辦公室，不知是否想搶劫。傑森說，無論如何，沒有員工受傷是萬幸。

傑森說，這名盜賊真夠大膽，沒有戴口罩，帽子，沒有任何遮擋。他給店裡的駕照後來被證實是偽造的，不過，當時店裡20多個攝像頭將他的樣貌清晰地錄了下來。

其實這家華人經營的Apollo車行，已經不是第一次經歷車子被搶了。該店疫情間做租車生意時，有一名顧客租了一輛2017年的Toyota科羅拉白色轎車，後來他竟以500元將車子賣給了流浪漢。警方找到車子時，車子在一個荒郊野嶺，當時裡面還坐著一名流浪漢。

除了車子被盜，店裡還發生過汽車輪胎被偷的事件。傑森說，即使店裡為了防盜，夜間燈火通明，安裝了20多個攝像頭，也沒能防止偷盜事件發生。一個盜賊可以在40分鐘內，把Toyota科羅拉車的四個輪胎卸下來全偷走。傑森感慨，能如此嫻熟的拆卸、搬運輪胎的竊賊絕對是慣犯。而且竊賊選擇盜竊車輛是在兩車之間，能避開路人的視線，他在經過監控所在地時，會壓低帽簷，很可能事先有踩點。因為輪胎是原廠配置，店裡後來花費了1000多元重新購入四個輪胎。

傑森表示，為了應對愈來愈糟的治安狀況，車行的安保逐步升級。例如，在車輪被盜竊後，他在車行四周安裝鐵鏈。至於為何不安裝更高的柵欄，傑森解釋，因為艾爾蒙地市政府有規定，出於美觀等因素考量，不允許商家安裝太高的欄桿。不過他們也有應對的方法，傑森已經在車行周圍栽種植物，這些植物會長得比較高，可以兼顧到美觀與防盜的目的。

傑森感慨說，疫情以來，治安愈來愈糟。新冠疫情不僅導致供應鏈混亂，也讓二手汽車及其零配件的價格水漲船高，使得車行成為部分犯罪分子的目標。而司法寛鬆也讓不法分子有恃無恐。盜竊商品價值不滿950元，盜竊犯被抓後很快釋放繼續作案，令小企業商家頭疼不已。

劫車的墨西哥裔嫌疑人。（Apollo車行提供）
劫車的墨西哥裔嫌疑人。（Apollo車行提供）
Apollo車行經理傑森。（Apollo車行提供）
Apollo車行經理傑森。（Apollo車行提供）

墨西哥 疫情 華人

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