南加「國慶盃」高球賽 9/19高手過招

南加州中華民國高爾夫球聯合會宣布，訂9月19日在惠堤爾（Whittier）友誼山莊高爾夫球俱樂部（Friendly Hills Country Club）舉辦年度 「國慶盃」高爾夫球比賽。（本報記者／攝影）

南加 州中華民國高爾夫球聯合會25日舉辦記者會，宣布將於9月19日在惠堤爾（Whittier）友誼山莊高爾夫球俱樂部（Friendly Hills Country Club），舉辦年度 「國慶盃」高爾夫球比賽，該活動也是僑委會90周年系列活動之一。

南加高爾夫球聯合會會長江瑞瀛表示，聯合會成立迄今26年，國慶盃高爾夫球邀請賽已成為品牌活動。今年將延續往年的賽制規格，採Callaway制，一桿進洞獎共有三洞，獎品分別是新世紀寶馬(BMW)、本田(HONDA)汽車及由中華航空公司提供的洛杉磯 台北來回商務艙機票。

南加州中華民國高爾夫球聯合會訂9月19日舉辦年度 「國慶盃」高爾夫球比賽，一桿進洞獎品包括新世紀寶馬(BMW)汽車、本田(HONDA)汽車及華航提供的洛杉磯台北商務艙來回機票。（本報記者／攝影）

這項比賽報名截止日是9月5日，名額有限。個人組報名費220元，可獲精美伴手禮，更安排三餐美食佳餚，及許多抽獎禮品、機票好禮等。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處黃敏境處長表示，這個活動非常有意義，高爾夫球比賽一如國際政治，需要建立在規則之上，希望選手們能挑戰自我、賽出好成績。

高爾夫球聯合會輔導會長陳玲華表示，2020年他們就考察過這個場地，但因疫情延期，今年終能如願，感謝僑委會贊助，這也列入僑委會90年的系列活動。

Friendly Hills Country Club是一个私人高爾夫球俱樂部，自1968年開設球場以來，已成為重要業餘和專業賽事舉辦排位賽的場址。該球場被認為是南加州 最好、最具挑戰性的高爾夫球場之一。現在物價上漲，球費也比之前略高，但主辦方依然努力讓大家物超所值。

洛杉磯華僑文教服務中心主任陳敏永、世界華人工商婦女企管協會南加州分會會長裴映棋、高爾夫球聯合會創會會長邱垂煌、新世紀寶馬、本田汽車贊助商林子序和華航代表李宜真等人都出席了記者會。