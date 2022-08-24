珠寶竊案 洛警稱無內神通外鬼

聯邦調查局掌握的失竊珠寶照片。（FBI）

包括十家華商在內的15家珠寶商，在7月11日的Brinks武裝貨車竊案中損失慘重。因為賠償金額談不攏，兩造分別控告對方。而最新的事證顯示，事發時一名駕駛確實在車中的休息間內睡覺，「沒有察覺任何異樣」，擬藉此證明Brinks沒有過失。而華商在這起珠寶竊案損失慘重，有人生意因此停頓。

回顧事發當時，來自北加的聖馬刁（San Mateo）的武裝貨車載運著22箱珠寶南下洛杉磯 ，準備載去珠寶商在巴沙迪那會展中心參加的珠寶展。但是駕駛一號在11日凌晨2時5分將車停在Flying J休息站，去買東西吃。因為勞動法規限制，所以他沒有叫醒駕駛二號。當駕駛一號2時32分回來後發現不對勁，終於喚醒了駕駛二號，並報警處理，事後發現22箱珠寶不翼而飛。

雙方最後得對簿公堂的原因是，對於珠寶價格的認定差異太大。對於Flying J竊案，Brinks依照珠寶價值申報單認定只須賠償1000萬元，但是珠寶商卻說是Brinks的人員要他們別報太高，以節省費用，所以他們事實上的損失超過1億元。因此在珠寶商對Brinks提告後，Brinks也提告證明自己並無過失，才會出現駕駛真的在睡覺的證據。

根據Brinks的證詞，駕駛一號不在的27分鐘內，駕駛二號完全沒有看到或聽到任何異樣，包括歹徒破壞後廂的封條與移走珠寶。警方能夠提供的證據有限，但是與聯邦調查局（FBI ）合作的洛縣警局（LASD）強調，已經取得相關錄影畫面，「畢竟不可能有人搬著珠寶走了100呎卻完全沒被監視器拍到的吧」。雖然如此，LASD的證據也顯示駕駛二號真的在睡，應該不是內神通外鬼。

FBI提供給洛杉磯時報的珠寶照片，看來確實價值不菲，而失去這批珠寶的商人個個愁雲慘霧，有人每天打電話給委任律師，一講就是到三更半夜。其中一對夫婦檔Leona與Paul Wong表示，他們現在沒了珠寶，當然也沒了生意，更別談毫無現金，生活慘極了，「這是他們一生中最難熬的幾周」。

來自北卡羅萊納州的華商吳秋煌在事件後曾接受世界日報訪問。他說，受害者包括十家華商，確實有些珠寶商為了省錢而沒有買足保險 ，比如有個馬來西亞華人的貨物價值900萬元，但只買了300萬元保險。洛時訪問的Wong氏夫婦也稱，他們做珠寶生意的46年中，都是託給Brinks運，因為從來沒想過會被竊，所以向來都只報40萬元，「但是這批價值114萬元吶」。

但是Brinks堅持根據報價單的數字，價值僅870萬元，因此對於宣稱超過1億元的價值嗤之以鼻，認定珠寶商只是想撈一筆。不過珠寶商的供詞卻反咬Brinks一口，宣稱是他們在聖馬刁的職員要他們少報的，「因為這樣運費省很多」，這名職員也在控訴名單上，但法院尚未公布身分。