加州半數房價高估逾10% 南加聖地牙哥達22%排第一

加州26個大都市區中有一半的房屋價值，至少被高估10%。（記者邵敏／攝影）

根據相關數據，加州 26個大都市區中估計有一半的房屋價值，至少被高估10%，其中南加聖地牙哥（San Diego County)排名第一，房價 高估22%，接近四分之一。

華爾街信用觀察機構惠譽評級（Wall Street credit watcher Fitch Ratings）根據對房價估值的研究得出這一結論，該研究將房價與各種當地商業和房地產因素比較，其中包括2022年第一季度的租金，以此衡量潛在的經濟趨勢是否支持房價。

高估住房價格並非加州特有，過去兩年全國範圍內的房屋搶購熱潮使房價暴漲，從而導致很多地區房價都被高估。根據聯邦住房金融局（Federal Housing Finance Agency）的價格指數，自2019年底以來，美國房價上漲30%，加州同期房價上漲31%。

來源：華爾街信用觀察機構惠譽評級

今年第一季度，全國381個大都會 中有217個地區房價被高估10%或更多，占比57%。2021年這一數字是79個大都會，占21%。而在2020年初，也就是新冠疫情爆發之前，只有五個大都會地區的房價高估10%或更高，僅占比1%。

惠譽評級對加州26個大都市的房價高估排名，其中南加聖地牙哥排名第一，房價高估22%，並列首位的是舊金山；范杜拉縣（Ventura County）排名第七，高估14%；洛杉磯-長堤-安那罕(Los Angeles-Long Beach-Anaheim)地區第13名，高估10%。此外房價高估低於10%的南加城市，包括河濱縣（Riverside County）和聖伯納汀諾縣（San Bernardino County），排名14名，高估9%。

報告指出，由於下半年經濟負擔能力惡化，全國房價可能會經歷一些調整。儘管如此，惠譽評級認為類似大金融危機的房地產市場崩盤的可能性極小，因為住房庫存仍然受到限制，而鎖定低抵押貸款利率的現有房主不太可能出售他們的房產。

購房者在疫情時代急於獲得更大的居住空間，導致房市十分火爆，這並不令人震驚。惠譽評級計算得出，第一季度全美都會區的平均房價高出11%，這似乎標示著市場的泡沫化。

最近幾個月交易放緩，表明購房者已注意到市場過熱導致的定價過高，再加上飆升的抵押貸款利率，讓許多買家推遲購房計劃。不過，房價估值過高不一定通過價格大幅下跌來解決，其他因素，比如收入增長、租金大幅上漲或賣家減少，都可以使房屋實際價值上漲。而長時間房價不漲或極少上漲，也有助於消除市場中的泡沫。