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加州山火頻傳 野外健行受威脅

編譯組╱加州21日電
加州山火令健行者面臨更多挑戰。(Getty Images)
加州山火令健行者面臨更多挑戰。(Getty Images)

43歲的夏羅克 (Andrew Schrock) 7月底在北加州健行，夜間突然聞到煙味。他說，當時聽到聲響，以為下雨，驚醒過後，發現露營帳篷滿布煙塵。夏羅克說，他當時在加州與俄勒岡州邊境，上網查詢後，結果發現麥金尼山火 (McKinney Fire) 一天前爆發。當他察覺時，山火已焚燒6萬畝以上野外林地。

夏羅克說，發現山火爆發之後，立刻喚醒所有健行同伴，大隊於凌晨4時30分拔營離開，終於逃過一劫。

加州今年山火季節剛開始，可是由於嚴重乾旱，森林草木乾枯，紛紛傳出大型山火。許多野外健行活動臨時刪除，或者行程改變。許多愛好戶外活動的加州人吸進有害肺部的煙塵，甚至面臨山火直接威脅。

由於氣候變遷，野外健行民眾面臨更多挑戰，如林木乾枯、山野地區出現危害樹林的害蟲。民眾如欲接觸大自然，必須熟悉當地自然環境，做好逃生準備，種種現象都是過去鮮少出現的。

68歲的貝爾蒙 (Belmont) 居民克蘭西 (Dallan Clancy) 剛完成沙加緬度西方長達100哩的卡森通道 (Carson Pass) 健行。他說，去年9月被迫取消塞拉 (Sierra) 南部過夜健行計畫，因為由於山火威脅，美國森林服務局幾乎關閉所有加州地區的國家森林。克蘭西計畫今年重新再來一次，完成山野健行美夢，然而他擔心今年可能將會面臨同樣山火威脅問題。

根據加州消防局 (Cal Fire)，加州1932年以來規模最大的20場山火中，9場發生於過去三年，這9場山火一共焚燒約410萬英畝林地。專家指出，目前我們剛進入山火高峰期，然而幾處山火已焚燒11萬6000英畝林地。

美國森林服務局發言人傅利曼 (Adrienne Freeman) 指出，目前加州森林草木乾枯，一般預料，山火將出現頻繁，到野外旅遊民眾如看到煙塵就必須留神，千萬不要等到看到火焰才有反應，林火移動速度極快，比一般人奔跑的速度更快。

不少野外健行者改變他們的旅遊方式，太浩市 (Tahoe City) 獸醫聖傑克 (Loetitia Saint-Jacques) 習慣深入野外探險，也習慣在偏遠的山區紮營過夜，現在他的旅遊方式有很大轉變。聖傑克說，過去他們有時一出遊就是七、八天，現在已不再做這種深度山野旅遊活動了。

快速度長程健行專家拉夫 (Ella Raff) 今年6月展開從墨西哥到加拿大的「太平洋山脊步道」(the Pacific Crest Trail) 健行活動時，就碰到一些山火。7月間她在優勝美地國家公園健行時，有兩天時間陷入瓦許伯恩山火 (Washburn Fire) 形成的煙霧中，呼吸感到非常困難。她隨後繼續前往北加州，途經長達85哩遭迪克西山火 (Dixie Fire) 燒焦的步道，結果滿身灰塵。她說，整個燒焦的山也沒有什麼動物，景象非常具有「超現實感」。

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