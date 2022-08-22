洛市長候選人貝斯 訪中華會館 承諾重視治安等問題

洛杉磯市市長候選人貝斯（左五）21日到訪中華會館，傾聽華埠社區的心聲，展現對華埠社區的重視 。（記者李雪／攝影）

競選洛杉磯市市長的國會眾議員貝斯（Karen Bass）21日到訪中華會館，了解華埠 社區的民意，並承諾重視治安和遊民 問題。

當天中華會館主席鄺松齡、資深顧問馬樹榮、中華會館前主席及現任顧問張自豪、華埠服務中心執行長伍競群等人歡迎貝斯到訪，並介紹中華會館是華人社區最老的組織，成立原因是因為以前的政府不在意華人社區的民意，因此成立組織維護華人社區權益。他們也提出華裔社區對仇恨犯罪、公共安全等問題的擔憂，希望貝斯若當選，能重視這些問題。

貝斯於6月市長初選獲得支持度第一名，將於11月與地產大亨卡魯索（Rick Caruso）決選。

貝斯表示，其實以往就常來華埠，不僅僅為了美食，也光顧很多小商業，並且與華埠不少僑界人士都保持著很好的關係。她若當選，一定會重視華埠的聲音，不會忽視耆老和小商業主的福祉，希望大家知道她不是「陌生人」，她非常平易近人、容易接觸到（accessible）。

她表示，疫情後有許多款項提供給小商業者，她希望確保華埠商家也能公平分到。在一些仇恨亞裔 事件發生後，她率領南加多位非裔民選官員和社區領袖，發聲支持亞裔社區；甚至一些犯事者是非裔社區的一員，一樣不能容忍這樣的事件發生。

貝斯表示，她理解亞裔社區對治安的關注，她承諾當選後會重視華埠治安，可能會增加巡邏或是想別的方法。她也希望強調警隊成員的多元化，希望警局能增加亞裔警員，這樣能更好與亞裔社區居民建立良好溝通。對於華埠許多業者關注的遊民問題，她表示，確實華埠周邊有許多遊民駐紮的營地，若當選將會儘快讓遊民搬進住房中；並強調是讓遊民搬移（remove）而非清理（clean）遊民營地。

貝斯本月獲得拜登總統（Joe Biden）和副總統賀錦麗（Kamala Harris）的公開背書，拜登和賀錦麗還在聲明中表示，希望能在未來與貝斯一起合作，解決洛市犯罪率及流浪漢不斷升高的問題。