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助美西抗旱 聯邦將撥款3億協助增加供水量

編譯組／綜合報導
加州乾旱缺水問題日趨嚴重。（報系照片）
加州乾旱缺水問題日趨嚴重。（報系照片）

目前正在加州訪問的聯邦內政部長哈蘭德（Deb Haaland），18日在橙縣爾灣（Irvine）宣布，聯邦將投入3億1000萬元資金，協助美西地區對抗旱情。

其中，科齊拉谷供水區（Coachella Valley Water District）獲得1230萬元，聖地牙哥縣洋邊市（Oceanside）分得990萬元，爾灣牧場供水區（Irvine Ranch Water District）1220萬元，南加水源補充區（Water Replenishment District of Southern California）1550萬元，拉斯維根斯－楚佛聯合管理局（Las Virgenes-Triunfo Joint Powers Authority）1020萬元。

加州的25項計畫可望增加每年213英畝呎的供水量，足供85萬人使用。哈蘭德表示，水源對大家都很重要，這筆來自兩黨基礎建設法案（Bipartisan Infrastructure Law）的經費，將對水源與乾旱問題提供史無前例的援助。

陪同的聯邦內政部開墾局局長圖頓（Camille Calimlim Touton）也表示，部分缺水地區應該能靠回收水度過難關，這筆經費將能協助各地水務機關擴張現有供水網絡，也能採取更新的處理方法，使得地表水與地下水也能讓一般家庭使用。

加州 內政部 爾灣

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